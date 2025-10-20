محمد عبد الرحمن: فكرة ماما وبابا دخلت كل بيت | خاص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا ، كواليس انجذابه الى سيناريو فيلم “ماما وبابا” الذى يقوم ببطولته ويشاركه البطولة فيه ياسمين رئيس.

وقال محمد عبد الرحمن ، فى تصريح خاص لصدى البلد: أكثر ما جذبني للمشاركة في هذا الفيلم هو الفكرة المحورية التي يتناولها، وهي فكرة تمس كل بيت وكل علاقة زوجية تقريبًا، الفيلم يقدم رصدًا دقيقًا وممتعًا في الوقت ذاته للحياة بينم الأزواج، من خلال تسليط الضوء على الصراعات اليومية البسيطة التي تتحول بمرور الوقت إلى خلافات عميقة.

ومن الملفت أن كل طرف في العلاقة – سواء الزوج أو الزوجة – يرى نفسه الطرف الأكثر بذلًا للعطاء والتضحيات.

وأضاف محمد عبد الرحمن : بينما يشعر أن الآخر لا يقدر جهوده أو لا يشاركه بنفس القدر من المسؤولية، وهذه الفكرة وإن كانت واقعية ومألوفة للكثيرين، إلا أن المعالجة الدرامية لها في هذا الفيلم جاءت مختلفة تمامًا، حيث نرى الشخصيات وهي تتبادل الأدوار فعليًا، ليفهم كل طرف ما يعيشه الآخر بشكل عملي وليس فقط نظريًا.

فيلم ماما وبابا

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وقد شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.