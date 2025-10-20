قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع زميله بمنشار.. تطورات مثيرة في قضية طفل الإسماعيلية| ماذا حدث؟
بين نيران رفح ومساعي التهدئة.. هل تصمد الهدنة أمام التصعيد الإسرائيلي؟| محلل يجيب
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عبد الرحمن: فكرة ماما وبابا دخلت كل بيت | خاص

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
أحمد إبراهيم

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا ، كواليس انجذابه الى سيناريو فيلم “ماما وبابا” الذى يقوم ببطولته ويشاركه البطولة فيه ياسمين رئيس.  

وقال محمد عبد الرحمن ، فى تصريح خاص لصدى البلد: أكثر ما جذبني للمشاركة في هذا الفيلم هو الفكرة المحورية التي يتناولها، وهي فكرة تمس كل بيت وكل علاقة زوجية تقريبًا، الفيلم يقدم رصدًا دقيقًا وممتعًا في الوقت ذاته للحياة بينم الأزواج، من خلال تسليط الضوء على الصراعات اليومية البسيطة التي تتحول بمرور الوقت إلى خلافات عميقة.

ومن الملفت أن كل طرف في العلاقة – سواء الزوج أو الزوجة – يرى نفسه الطرف الأكثر بذلًا للعطاء والتضحيات. 

وأضاف محمد عبد الرحمن : بينما يشعر أن الآخر لا يقدر جهوده أو لا يشاركه بنفس القدر من المسؤولية، وهذه الفكرة وإن كانت واقعية ومألوفة للكثيرين، إلا أن المعالجة الدرامية لها في هذا الفيلم جاءت مختلفة تمامًا، حيث نرى الشخصيات وهي تتبادل الأدوار فعليًا، ليفهم كل طرف ما يعيشه الآخر بشكل عملي وليس فقط نظريًا.

فيلم ماما وبابا 

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل. 

وقد شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض. 

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

محمد عبد الرحمن الفنان محمد عبد الرحمن فيلم محمد عبد الرحمن أعمال محمد عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

المؤتمر العاشر للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر تعقد مؤتمرها العاشر بالانافورا | صور

وزيرا الإنتاج الحربي والتموين

وزيرا الإنتاج الحربي والتموين يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق مشروع "استثمر في نفسك"

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق مشروع استثمر في نفسك

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد