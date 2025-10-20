قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
قائد الأركان الإيراني: نراقب تحركات العدو ونحن على أعلى درجات الجاهزية
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لتنس الطاولة بالإنجاز التاريخي
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. عرض "العرش" و"إطار لم ينكسر" ضمن ملتقى شباب المخرجين

هاملت
هاملت
أحمد البهى

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى شباب المخرجين الجدد، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الاثنين عرضين مسرحيين جديدين، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي العرض الأول بعنوان "العرش" لفرقة قصر ثقافة دمياط، كتابة وإخراج محمد البحري، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء.
يستكشف العرض عالم الشخصيات التي تدور في فلك "هاملت" وهي تحاول مواجهة فراغه الموحش، من خلال رؤية فكرية حول كيف تستمر الحياة رغم الغياب.

أما العرض الثاني بعنوان "إطار لم ينكسر" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، إعداد أحمد محب القط، وإخراج محمد موسى، ويعرض في التاسعة مساء على مسرح السامر بالعجوزة.
ويطرح تساؤلات فلسفية حول الحرية والمصير ودور الفن في إعادة تشكيل الوعي الإنساني، من خلال قصة فنان يحاول صياغة الحقيقة عن طريق لوحاته، في معالجة رمزية لرواية "هاملت" الشهيرة.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الفنان القدير عزت زين، والكاتب سامح عثمان مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، إلى جانب المخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان.

ويضم الملتقى اثنا عشر عملا مسرحيا، تمثل نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أُقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت.. من أنت؟"، وقدم المشاركون خلالها نصوصا مستوحاة من مسرحية "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية مبتكرة، لاثني عشر مخرجا شابا تم تصعيدهم إلى المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، التي حملت اسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

يقام الملتقى تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الحالي، ويأتي في إطار حرص الهيئة على إعداد جيل مسرحي جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية معاصرة.

فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى شباب المخرجين الجدد أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

مذهب الإمام أبو حنيفة في فقه العبادات "رؤية فقهية"

مذهب أبو حنيفة في فقه العبادات .. ملتقى بالأزهر اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات الثلاثة المتممة للعشر

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات الثلاثة المتممة للعشر.. اليوم

جانب من الملتقى

الإعجاز القرآني في خلق البحار .. محور ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد