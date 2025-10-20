اليوم.. عرض "العرش" و"إطار لم ينكسر" ضمن ملتقى شباب المخرجين

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى شباب المخرجين الجدد، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الاثنين عرضين مسرحيين جديدين، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي العرض الأول بعنوان "العرش" لفرقة قصر ثقافة دمياط، كتابة وإخراج محمد البحري، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء.

يستكشف العرض عالم الشخصيات التي تدور في فلك "هاملت" وهي تحاول مواجهة فراغه الموحش، من خلال رؤية فكرية حول كيف تستمر الحياة رغم الغياب.

أما العرض الثاني بعنوان "إطار لم ينكسر" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، إعداد أحمد محب القط، وإخراج محمد موسى، ويعرض في التاسعة مساء على مسرح السامر بالعجوزة.

ويطرح تساؤلات فلسفية حول الحرية والمصير ودور الفن في إعادة تشكيل الوعي الإنساني، من خلال قصة فنان يحاول صياغة الحقيقة عن طريق لوحاته، في معالجة رمزية لرواية "هاملت" الشهيرة.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الفنان القدير عزت زين، والكاتب سامح عثمان مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، إلى جانب المخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان.

ويضم الملتقى اثنا عشر عملا مسرحيا، تمثل نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أُقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت.. من أنت؟"، وقدم المشاركون خلالها نصوصا مستوحاة من مسرحية "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية مبتكرة، لاثني عشر مخرجا شابا تم تصعيدهم إلى المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، التي حملت اسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

يقام الملتقى تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الحالي، ويأتي في إطار حرص الهيئة على إعداد جيل مسرحي جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية معاصرة.