شريف عرفة: الصورة في السينما والمعالجة الإنسانية هى الأهم في صناعة الفن

قال المخرج شريف عرفة، إنه لا يتجه للتخطيط بشأن أعماله الفنية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن عبارة "أفلام ذات قضية"

السينما صورة بصرية وليست قضية، تحويل السيناريو إلى صورة ذات مستوى سينمائي عالي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية اليوم الاثنين مع المخرج شريف عرفة بمهرجان الجونةالسينمائى، وأدار اللقاء عباس أبو الحسن، بحضور حسين فهمي، يسرا، إلهام شاهين، درة

وأشار إلى أن تبني قضية ما ممكن التعبير عنها في مقال، لكن دور الفن الرئيسي الصورة السينمائية وتحريك المشاعر، متابعا: كان يوجد نقاد من مدرسة الفيلم ده بيقول إيه؟ وكنا نعاني مع ذلك.

وأوضح المخرج شريف عرفة، أن القضية الإنسانية في الأفلام هى التي تعيش ويتذكرها المشاهد، مستندا إلى شخصية قناوي في فيلم باب الحديد، رغم أن الفيلم تناول قضية نقابة العمال وحقوقهم.

وأضاف شربف عرفة، هناك أهمية في توصيل المضمون الخاص بأي قضية بشكل سينمائي، متابعا: الفيلم ينجح عندما يكون قريبا للناس، بمعنى أن الفيلم يعيش، وذلك مقياس النجاح، لأن هناك أعمال تنجح ومع ذلك لا تعيش في الوجدان.

وأشار إلى أن المخرج نيازي مصطفى من أفضل المخرجين ولم يحصل على حقه، لأنه ساهم في صناعة السينما الحقيقية، منها أفلامه سي عمر، متابعا: كل مخرج تعاملت معه تأثرت بهم وأخذت من كل واحد منهم روحه، ودور المخرج وأهميته.