قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف عرفة: الصورة في السينما والمعالجة الإنسانية هى الأهم في صناعة الفن

شريف عرفة
شريف عرفة
نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

قال المخرج شريف عرفة، إنه لا يتجه للتخطيط بشأن أعماله الفنية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن عبارة "أفلام ذات قضية"
السينما صورة بصرية وليست قضية، تحويل السيناريو إلى صورة ذات مستوى سينمائي عالي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية اليوم الاثنين مع المخرج شريف عرفة بمهرجان الجونةالسينمائى، وأدار اللقاء عباس أبو الحسن، بحضور حسين فهمي، يسرا، إلهام شاهين، درة

وأشار إلى أن تبني قضية ما ممكن التعبير عنها في مقال، لكن دور الفن الرئيسي الصورة السينمائية وتحريك المشاعر، متابعا: كان يوجد نقاد من مدرسة الفيلم ده بيقول إيه؟ وكنا نعاني مع ذلك.

وأوضح المخرج شريف عرفة، أن القضية الإنسانية في الأفلام هى التي تعيش ويتذكرها المشاهد، مستندا إلى شخصية قناوي في فيلم باب الحديد، رغم أن الفيلم تناول قضية نقابة العمال وحقوقهم.

وأضاف شربف عرفة، هناك أهمية في توصيل المضمون الخاص بأي قضية بشكل سينمائي، متابعا: الفيلم ينجح عندما يكون قريبا للناس، بمعنى أن الفيلم يعيش، وذلك مقياس النجاح، لأن هناك أعمال تنجح ومع ذلك لا تعيش في الوجدان.

وأشار إلى أن المخرج نيازي مصطفى من أفضل المخرجين ولم يحصل على حقه، لأنه ساهم في صناعة السينما الحقيقية، منها أفلامه سي عمر، متابعا: كل مخرج تعاملت معه تأثرت بهم وأخذت من كل واحد منهم روحه، ودور المخرج وأهميته.

المخرج شريف عرفة شريف عرفة مهرجان الجونةالسينمائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-10-2025

جانب من ورشة العمل

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

تنمية المشروعات

بـ18 مليار جنيه.. دعم المرأة المصرية في مجالات العمل والإنتاج

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد