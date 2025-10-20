قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

قصر ثقافة روض الفرج يعرض حكاية منزل محطم بملتقى شباب المخرجين الجدد

أحمد البهى

قدمت فرقة بيت ثقافة بولكلي عرض "حكاية منزل محطم"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لملتقى شباب المخرجين الجدد، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجاري.

العرض إعداد أحمد الغندور، وإخراج أحمد عامر، ويدور حول جريمة حقيقية حدثت في ثمانينيات القرن الماضي لشاب قتل والدته، مع تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى وقوع الجريمة، وما تسبب فيه التفكك الأسري من جفاء داخل الأسرة.

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من الفنان القدير عزت زين، والكاتب سامح عثمان مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، والمخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان، وبحضور سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والكاتب الصحفي يسرى حسان.

أشار أحمد أمين إلى أنه يجسد شخصية يوسف، الشاب الذي يعيش حالة من التشتت وتدور في ذهنه تساؤلات كثيرة حول الحقيقة، بين مطاردة شبح والده له، وشكه في والدته، إن كانت بالفعل جانية أم لا، حتى يقرر التخلص منها معتقدا أن ذلك القرار الصحيح.

وأوضح أحمد جمال أنه يؤدي دور الأب الذي يظهر ليوسف على هيئة شبح أو وهم، ويحاول زرع الشك بداخله.

وأوضح أحمد سعيد أنه يؤدي دور كارم، عم يوسف وعلى خلاف دائم مع شقيقه بسبب الشراكة المالية والإرث، وهو ما يزيد من شكوك يوسف نحوه.

من ناحيتها، أوضحت روان علي أنها تجسد دور الأم التي تسعى  لإقناع نجلها ببراءتها من خيانة والده، بل كانت تتحمل قسوته وسوء معاملته، إلا أن ابنها لا يلتفت لذلك معتقدا أنها شاركت في قتل والده.

وعن تصميم الديكور أوضحت لورا عباس، أنها استخدمت رموزا تعبيرية تدل على تحطم البيت، لتعكس تحطم نفسية الابن، وبدأ ذلك من خلال خدوش الزجاج، والأشجار الذابلة والبراويز المكسورة التي حملت صورا تعبر عن الذكريات التى كانت تجمعه مع أسرته.

العرض تمثيل: أحمد امين، عمرو فوزي، أحمد سعيد، روان علي، وأحمد جمال. 
إضاءة أحمد علاء علي، تصميم ديكور لورا عباس، تنفيذ ديكور لينا عباس، ماكياج أماني عفيفى، إعداد موسيقى فيلوباتير سامح، وأحمد عامر، تصوير يوسف صقر، فريق الإخراج عبد الرحمن علاء، سميح صبرى، ورامي محمد.

يقام ملتقى شباب المخرجين الجدد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للمسرح، ويشارك به 12 عرضا مسرحيا من نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أُقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت من أنت؟".

وتتواصل فعاليات الملتقى اليوم الاثنين بتقديم عرضين مسرحيين، الأول في السابعة مساء، بعنوان "العرش" إعداد وإخراج محمد البحري، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، أما الثاني بعنوان "إطار لم ينكسر"، إعداد أحمد محب القط، وإخراج محمد موسى، ويعرض في التاسعة مساء على مسرح السامر بالعجوزة.

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

