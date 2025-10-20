انطلاق بطولة مصر الدولية لناشئي الريشة الطائرة بمشاركة 11 دولة

انطلقت صباح اليوم الإثنين، منافسات بطولة مصر الدولية الأولى للناشئين والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 112 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة هم: "الجزائر - بلغاريا - غينيا الإستوائية - غانا - الهند - موريشيوس - نيجيريا - جنوب إفريقيا - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وانطلقت مباريات البطولة الدولية صباح الإثنين بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ويأمل لاعبو منتخبنا الوطني في حصد العديد من الميداليات بالنسخة الأولى من البطولة الدولية لاسيما بعد المشاركة المميزة في بطولة العالم تحت 19 سنة والتي أقيمت بمدينة جواتي الهندية خلال الفترة من 6 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

واستضافت مصر منذ أيام النسخة العاشرة من بطولة مصر الدولية للكبار والتي شارك بها 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، ونجحت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني في حصد برونزية البطولة في منافسات فردي السيدات.

وأكدت النائبة هادية حسني رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أنه من المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية كمثيلتها للكبار والتي اختتمت منذ يومين.