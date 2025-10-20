قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع زميله بمنشار.. تطورات مثيرة في قضية طفل الإسماعيلية| ماذا حدث؟
بين نيران رفح ومساعي التهدئة.. هل تصمد الهدنة أمام التصعيد الإسرائيلي؟| محلل يجيب
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن: مصر وقطر نموذج للتضامن العربي في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لغزة

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
عبد الوكيل ابو القاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  احتفالية  التعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بقطاع غزة، وذلك بحضور مريم بنت علي المسند وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر، ومريم الشيبي نائبة سفير دولة قطر في مصر، ويوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسي والإعلام.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في حدث الاحتفاء بالتعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بقطاع غزة، مشيرة إلى أننا في مصر نفخر بما وصل له اتفاق شرم الشيخ للسلام ليس فقط لأهميته السياسية، ولكن انتصاراً لإنسانية وقيم الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر الشقيقة وتركيا ، وتحملت لمسؤولية إتمام الاتفاق وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والدعوة لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي أعلن الرئيس استضافة مصر لفعالياته نوفمبر المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه منذ اللحظة الأولى لنشوء القضية الفلسطينية، كانت مصر وستظل قلب العروبة النابض بها، حاملةً لواء الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية والكرامة والسيادة، ومازالت مصر الوسيط الأمين في زمن الانقسام، تسعى إلى وقف نزيف الدم، وتحقيق سلام دائم يحفظ الأرواح ويعيد الأمل، فمصر لا تدعم فلسطين بالكلمات، بل بالفعل والعمل والتضحية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه خلال العامين الماضيين وطوال 750 يوما من العمل الدائم بلا توقف ؛ تحملت مصر النصيب  الأكبر في دعم القطاع؛ متخذة من الهلال الأحمر المصري آلية وطنية لإنفاذ المساعدات إلى غزة، مستندا إلى أكثر من 114 سنة من دعم الإنسانية والعطاء، فالهلال الأحمر المصري  هو أول مؤسسة وطنية تُجسّد العمل الإنساني المنظَّم في مصر والعالم العربي، وذراع مصر الإنساني في كل أوقات الشدة والأزمات، ومنذ ذلك الحين لم يتخلف يومًا عن نداء الواجب، شارك في الإغاثات الدولية وقت الأزمات والحروب، وامتدت بصماته في كل مكان من أوكرانيا إلى السودان، ومن غزة إلى لبنان، حاملاً رسالة مصر في التضامن والسلام.

وأصبح الهلال الأحمر المصري واحدة من أكبر الشبكات التطوعية الإنسانية في المنطقة، تضم أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة وكوادر مدربة يعملون على مدار الساعة في غرف العمليات، والمراكز اللوجستية، والمستودعات الميدانية، ونجح الهلال الأحمر المصري في تنسيق مساعدات من ٥٢ دولة حول العالم، وصل منها ٦٠٥ شحنة بحرية، وأخبركم أن سفينة قطر هي رقم ٦٠٦ بين السفن البحرية، وأكثر من ٩٣٦ شحنة، وصلت بالطائرات عبر مطارات عديدة، وداخل القطاع أقام الهلال الأحمر المصري عدداً من المخيمات، ومد القطاع بأكثر من ٢ مليون رغيف خبز، وأكثر من ٢ مليون وجبة عبر المطبخ الإنساني في العريش الذي يعد الأول من نوعه في العالم العابر للحدود.

كما أنه منذ ٢٧ يوليو الماضي، وحتى منتصف أكتوبر، قدم الهلال الأحمر المصري ٥٣ قافلة ضمن قوافل زاد العزة تضمنت ما يزيد على  ٢,٨ مليون سلة غذائية، و٤٠٠ ألف شكارة دقيق، و٧٠٠ ألف حقيبة نظافة شخصية، فضلاً عن ما يقرب من ٧ آلاف خيمة، وتتجاوز إجمالي المساعدات ٦٠٠ ألف طن منذ أكتوبر ٢٠٢٣ ما بين إغاثية وطبية وغذائية.

كانت هذه المساعدات العاجلة تتم بالتزامن مع استقبال مصر للمرضى والمصابين وأسرهم لتلقي العلاج، فقد سهل الهلال الأحمر عبور حوالي 7 آلاف مصاب إضافة إلى مرافقيهم وذويهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الالتزام المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة في تعاون استراتيجي وثيق في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتوليان أقصى درجات الاهتمام للتدهور الكارثي للوضع الإنساني في القطاع، وتعملان بتنسيق كامل ومستمر من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على الشعب الفلسطيني الشقيق، كما لعبت جهود الوساطة المصرية القطرية المشتركة دورا محوريا لضمان التوصل إلى هدنات إنسانية مؤقتة ودائمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص الشكر لدولة قطر الشقيقة على جهودها المقدرة وتعاونها في هذا الملف الحيوي والذي يعد نموذجا للتضامن العربي الأصيل، وشراكة إغاثية متميزة بهدف تخفيف المعاناة وتقديم يد العون في أصعب الظروف.

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

أرشيفية

كاميرات المراقبة وثقت الجريمة.. القصة الكاملة لحادث دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

صورة ارشيفية

إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق القصير–مرسى علم

المتهمين

خلافات مع أهل زوجها.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخصين على سيدة بالضرب فى البحيرة

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد