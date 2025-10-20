قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
برلمان

حبس وغرامات لمتسلقي المواقع الأثرية دون ترخيص وفقا للقانون

حسن رضوان

 شدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على حظر تسلق الآثار أو دخول المواقع الأثرية والمتاحف دون ترخيص رسمي، مقرّرًا عقوبات صارمة بحق المخالفين، في خطوة تستهدف حماية التراث ومنع التعدي على المعالم الأثرية.

وبحسب المادة (45 مكرر) من القانون، يُعاقب كل من يوجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو يتسلّق أحد المعالم الأثرية دون ترخيص مسبق، بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة عند ارتكاب مخالفات مخلة بالآداب

وأكد القانون على مضاعفة العقوبة في حال اقتران هذه الأفعال بمخالفة للآداب العامة، مما يبرز حرص الدولة على الحفاظ على قدسية المواقع الأثرية ومنع أي تجاوزات تمس صورتها أمام الزائرين والسائحين.

حظر التعرض للسائحين.. وغرامة حتى 10 آلاف جنيه

ومن جانب آخر، نصّت المادة (53) من القانون على معاقبة من يتعرض للسائحين والزائرين داخل المواقع الأثرية والمتاحف بغرض التسول أو الترويج أو البيع بالإلحاح، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حفاظًا على حرمة المواقع الأثرية وحُسن استقبال الضيوف.

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تتبناها الدولة لضبط سلوكيات الزوار، وحماية الموروث الحضاري، وتحسين صورة مصر أمام العالم كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

حبس وغرامات المواقع الأثرية د قانون حماية الآثار حظر تسلق الآثار المواقع الأثرية والمتاحف

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

لماذا صلاة الظهر 4 ركعات؟.. لـ سببين لا يعرفهما الكثيرون

انطلاق دورة علم المواريث بمنظمة خريجي الأزهر

انتهى منه قبل وفاته.. كتاب جديد لتفسير القرآن للدكتور أحمد عمر هاشم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

