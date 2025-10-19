حدث عالمي في الصعيد.. أسوان تحتفل بتعامد الشمس بخطة تراثية وسياحية

كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تفاصيل الإحتفال العالمي بتعامد الشمس بمعبد أبو سمبل خطة تراثية وسياحية متكاملة، قائلا: إن أبرز ما يميز الحدث هذا العام هو التدفق الكبير لأعداد السائحين، حيث أنها تعد ظاهرة فريدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مدينة أبو سبمل شهدت إستعدادت ضخمة لإستقبال الحدث، حيث يوجد أكثر من ثمان فرق للفنون الشعبية من مختلف المحافظات.

وتابع محافظ أسوان أنه تم بدء المهرجان من يوم الخميس الماضي، وتم عقد العديد من العروض فى السوق السياحي بمدينة أسوان إستعدادا لللإنتقال لمدينة أبو سمبل، لافتا إلى أنه يوم 21 أكتوبر سيتم تقديم هذه العروض داخل صحن المعبد.

ووسط حضور جماهيرى من أهالى محافظة أسوان وضيوفها من الزائرين ، وعلى أنغام الفقرات الفنية والفلكورية لفرق الفنون الشعبية .

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى أقيمت على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل القديم .

وذلك بحضور اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الفترة الحالية تشهد زخم فنى وثقافى يتم بواسطة 8 فرق للفنون الشعبية يمثلون الهوية التراثية لمحافظات أسوان والأقصر وسوهاج وملوى وبورسعيد وكفر الشيخ والأنفوشى والعريش .

تعامد الشمس

ولفت المحافظ إلى أن هذا المهرجان الذى يقام مرتين كل عام على أرض عاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس الأهمية السياحية والثقافية للقائمين على تنظيمه بما يبرز عبقرية الإنسان المصرى ، وتجسد التلاحم بين الحضارة والتاريخ والثقافة لإخراج كافة الفعاليات بصورة راقية مشرفة تليق بقيمة أسوان على خريطة السياحة العالمية.

وشهدت الفعاليات تفقد معرض للمشغولات اليدوية والمنتجات البيئية ، أعقبها مشاهدة العروض الإستعراضية المتنوعة لفرق الفنون الشعبية التى نالت إعجاب وتفاعل من الحضور .

وكان قد شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إنطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى من داخل السوق السياحى بمدينة أسوان ،.

وسط لحظات مبهجة إمتلأت بالأغانى التراثية والرقصات الشعبية التى جسدت روح مصر عبر العصور قدمتها 8 فرق للفنون الشعبية ، وهى أسوان والأقصر وملوى وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد والعريش والأنفوشى .

حيث تم تقديم عروض فنية متنوعة ورقصات تراثية تعبر عن الهوية الثقافية لكل محافظة مما لاقى تفاعل جماهيرى من الأهالى والأفواج السياحية والزوار المصريين والأجانب الذين احتشدوا لمتابعة الفعاليات فى السوق السياحى.