محافظ أسوان: استقرار الحالة العامة والتشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بالمواقف

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، استقرار الحالة العامة وانتظام التشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بمختلف المواقف داخل مراكز ومدن المحافظة، مع إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم اعتمادها رسمياً عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود أمس.

ووجه المحافظ بالاستمرار على نفس المستوى من التكاتف بين الجهات المختصة من المرور والمواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة الميدانية اللحظية للاطمئنان على عدم وجود أى تجاوزات فى التعريفة الجديدة، مع القيام بإيقاف أى سيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة، على أن يتكامل مع ذلك التفاعل اللحظى مع الشكاوى الواردة من المواطنين فى حالة عدم الالتزام، خاصة أنه تم اعتماد التعريفة بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعى للركاب والسائقين فى وقت واحد.

التعريفة

وكلف الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن باستكمال تركيب البنرات واللوحات الإرشادية الكبيرة داخل جميع المواقف بحيث يوضح بها التعريفة الرسمية لكل خط سير، بالإضافة إلى إلزام سائقى سيارات الأجرة بتركيب الستيكر الملصق الذى يتضمن خط السير، وعدد الركاب، وقيمة الأجرة، وذلك للتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أى تجاوزات لضمان استقرار الأوضاع وتقديم خدمات نقل آمنة ومنضبطة لأهالى المحافظة.

هذا وفى ظل متابعة ميدانية من محافظة أسوان لانتظام عمل مواقف السيرفيس والالتزام بالتعريفة الجديدة، قام المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، بتفقد مواقف السيرفيس الداخلية والخارجية، والتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود، وذلك برفقة اللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، ومديرى المواقف والمرور.

وخلال جولته، نقل نائب المحافظ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالتعامل الفورى والحاسم مع أى محاولات لفرض زيادات غير قانونية فى تعريفة الركوب.