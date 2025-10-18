محافظ أسوان يتابع توافر السلع الغذائية داخل معرض كوم أمبو بتخفيضات 30%

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بجولة ميدانية داخل معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة كوم أمبو، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والالتزام بتطبيق الأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة.

يأتى ذلك فى ظل حرصه الدائم على متابعة الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مختلف أقسام المجمع الخاصة بالسلع اليومية التي يحتاجها المواطن، حيث تأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للإستخدام الآدمى.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التخزين والعرض لضمان الحفاظ على سلامة المواد الغذائية، مع الالتزام بتطبيق نسب التخفيض المقررة والتى تصل إلى 30%، والتى تأتى ضمن سلسلة المبادرات الهادفة لتوفير السلع للمواطن بأسعار مناسبة، وهو الذى يتطلب معه ضرورة وضع اللافتات بالأسعار بشكل واضح أمام جميع المنتجات لتعريف المواطنين بها، لأنه لن يتم التهاون مع أى تجاوزات أو محاولات لرفع الأسعار.

جولة ميدانية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن الدولة تسعى من خلال أجهزتها التنفيذية إلى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم متابعة بدقة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وأشاد بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص فى توفير السلع بالجودة المطلوبة والأسعار المخفضة لخدمة أبناء المحافظة.

فى بشرى سارة، وفى إطار توفير الوقود النظيف، استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته التفقدية للعديد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على محطة تخفيض ضغط وقياس الغاز الطبيعى بكوم أمبو، والتى تأتى ضمن 4 محطات على مستوى المحافظة.

وأكد أنه سيتم بشكل متتالٍ استكمال توصيل الغاز الطبيعى لمراكز دراو ونصر النوبة بهدف توفير هذه الخدمة من الوقود النظيف التى تتميز بالأمان والجودة للمنازل، وبالتالى تخفيف الطلب والإقبال على أسطوانات البوتاجاز.