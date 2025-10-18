محافظ أسوان يتابع حركة البيع والشراء وضبط الأسواق فى كوم أمبو

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة بعدد من محلات الجزارة والمخابز البلدية بمركز ومدينة كوم أمبو لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الأساسية ، وإلتزام أصحاب المحلات بعدم المغالاة ورفع الأسعار ، والإلتزام بالتسعيرة المقررة على مختلف المنتجات.

ويأتى ذلك فى إطار متابعته لحركة البيع والشراء داخل الأسواق وضبط الأسعار والتيسير على المواطنين عقب زيادة أسعار الوقود وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية .

وخلال الجولة شدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بالأسعار المقررة ومواجهة أى ممارسات إحتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار ، ولاسيما أن الدولة لن تسمح بأى إستغلال للمواطنين أو تلاعب في الأسواق .

كما تابع الدكتور إسماعيل كمال جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات القياسية ، مع إلتزام أصحاب المخابز بالأوزان المعمول بها ، موجهاً إلى تكثيف الحملات التموينية والرقابية بشكل مستمر على الأسواق والمخابز والهايبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية ، مع إلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين لضمان الشفافية وتخفيف الأعباء المعيشية .

جولة ميدانية

وأكد محافظ أسوان على أن هذه الجولات المفاجئة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى تحقيق الإنضباط في الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات والمعيشة لأبناء المحافظة وضمان إستقرار الأسواق المحلية.

وكلف محافظ أسوان الجهات التنفيذية والرقابية بسرعة التعامل مع أى شكاوى فورية من المواطنين ، وزيادة الرقابة الميدانية تأكيداً لنهج المحافظة فى التحرك الفعال والميدانى لخدمة المواطن الأسواني ، وشهدت الجولة تفاعلاً إيجابياً من المواطنين الذين أعربوا عن إرتياحهم لحرص المحافظ على المتابعة الميدانية بنفسه ، مؤكدين أن تلك الجولات تسهم فى ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية داخل معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة كوم أمبو وذلك للإطمئنان على توافر السلع الغذائية والإلتزام بتطبيق الأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة.