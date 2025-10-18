قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع علشان تركن.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالجيزة
المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع حركة البيع والشراء وضبط الأسواق فى كوم أمبو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة بعدد من محلات الجزارة والمخابز البلدية بمركز ومدينة كوم أمبو لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الأساسية ، وإلتزام أصحاب المحلات بعدم المغالاة ورفع الأسعار ، والإلتزام بالتسعيرة المقررة على مختلف المنتجات.

ويأتى ذلك فى إطار متابعته لحركة البيع والشراء داخل الأسواق وضبط الأسعار والتيسير على المواطنين عقب زيادة أسعار الوقود وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية .

وخلال الجولة شدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بالأسعار المقررة ومواجهة أى ممارسات إحتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار ، ولاسيما أن الدولة لن تسمح بأى إستغلال للمواطنين أو تلاعب في الأسواق .

كما تابع الدكتور إسماعيل كمال جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات القياسية ، مع إلتزام أصحاب المخابز بالأوزان المعمول بها ، موجهاً إلى تكثيف الحملات التموينية والرقابية بشكل مستمر على الأسواق والمخابز والهايبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية ، مع إلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين لضمان الشفافية وتخفيف الأعباء المعيشية .

جولة ميدانية

وأكد محافظ أسوان على أن هذه الجولات المفاجئة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى تحقيق الإنضباط في الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات والمعيشة لأبناء المحافظة وضمان إستقرار الأسواق المحلية.

وكلف محافظ أسوان الجهات التنفيذية والرقابية بسرعة التعامل مع أى شكاوى فورية من المواطنين ، وزيادة الرقابة الميدانية تأكيداً لنهج المحافظة فى التحرك الفعال والميدانى لخدمة المواطن الأسواني ، وشهدت الجولة تفاعلاً إيجابياً من المواطنين الذين أعربوا عن إرتياحهم لحرص المحافظ على المتابعة الميدانية بنفسه ، مؤكدين أن تلك الجولات تسهم فى ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية داخل معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة كوم أمبو وذلك للإطمئنان على توافر السلع الغذائية والإلتزام بتطبيق الأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

جانب من الوحدات

الصحة: توزيع 2152 مولد أكسجين على مرضى التليف الرئوي

الفريق الطبي

بدء تقديم خدمات كهرباء القلب بمستشفى بنها ودمنهور التعليمي

منصة هوية الرقمية

فلوسك مش هتتسرق.. كيفيه التسجيل في منصة هوية

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد