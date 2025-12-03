سائق ببني سويف يستولى على ذهب سيدة بحجة تعويذة من الجن

شهدت محافظة بني سويف واقعة نصب غريبة تعرضت لها ربة منزل شابة، بعدما أوهمها سائق تاكسي بأن عليها “جن” مرتبطا بقطع ذهبية تمتلكها، ليستدرجها ويسرق مصوغاتها قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة.

بدأت تفاصيل الواقعة قبل 44 يوما، حين استقلت ربة منزل تدعى ش ع أ، 29 عاما، سيارة تاكسي بصحبة والدتها من شارع الروضة بمدينة بني سويف في طريقهما إلى قرية الدوية وخلال رحلتهما، كانت المجني عليها تشكو لوالدتها من ضيق تشعر به ومن عدم ارتياحها لارتداء خاتم ذهب، ليتدخل السائق ويقحم نفسه في الحديث مدعيا أن ما تشعر به سببه وجود جن مسحوب على الذهب.

استغل السائق حديثها وأقنعها بأن الخاتم يحمل "أذى" وعليها التخلص منه، زاعما أن ذلك سيكشف له حقيقة ما تمر به ونجحت الحيلة على ربة المنزل وسلمت السائق الخاتم، فأخبرها بأنه سيضعه داخل كيس مغلق ولا يجب فتحه إلا بعد يومين وبعد المدة المحددة فتحت الكيس لتجد الخاتم بداخله كما هو، في محاولة من السائق لكسب ثقتها.

وبعد ذلك تواصل السائق معها وطلب باقي الذهب الذي تمتلكه ليتمكن من "التعزيم على الجن" حسب ادعائه، فسلّمته 32 جراما من المصوغات الذهبية ووضعها السائق داخل كيس ثانٍ، وطلب عدم فتحه لمدة 44 يوما وعندما انتهت المدة وفتحت المجني عليها الكيس لم تجد بداخله أي شيء.

توجهت ربة المنزل على الفور إلى مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف اللواء محمد الخولي، وقدمت بلاغا بالواقعة وتمكنت قوات البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد الخولى من ضبط السائق المتهم ويدعى ع ع ح ، من قرية الدوية، وتبين أنه باع الذهب بالكامل واستولى على قيمته وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي باشرت استجواب المتهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.