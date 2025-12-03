قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سائق ببني سويف يستولى على ذهب سيدة بحجة تعويذة من الجن

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

شهدت محافظة بني سويف واقعة نصب غريبة تعرضت لها ربة منزل شابة، بعدما أوهمها سائق تاكسي بأن عليها “جن” مرتبطا بقطع ذهبية تمتلكها، ليستدرجها ويسرق مصوغاتها قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة.

بدأت تفاصيل الواقعة قبل 44 يوما، حين استقلت ربة منزل تدعى ش ع أ، 29 عاما، سيارة تاكسي بصحبة والدتها من شارع الروضة بمدينة بني سويف في طريقهما إلى قرية الدوية وخلال رحلتهما، كانت المجني عليها تشكو لوالدتها من ضيق تشعر به ومن عدم ارتياحها لارتداء خاتم ذهب، ليتدخل السائق ويقحم نفسه في الحديث مدعيا أن ما تشعر به سببه وجود جن مسحوب على الذهب.

استغل السائق حديثها وأقنعها بأن الخاتم يحمل "أذى" وعليها التخلص منه، زاعما أن ذلك سيكشف له حقيقة ما تمر به ونجحت الحيلة على ربة المنزل وسلمت السائق الخاتم، فأخبرها بأنه سيضعه داخل كيس مغلق ولا يجب فتحه إلا بعد يومين وبعد المدة المحددة فتحت الكيس لتجد الخاتم بداخله كما هو، في محاولة من السائق لكسب ثقتها.

وبعد ذلك تواصل السائق معها وطلب باقي الذهب الذي تمتلكه ليتمكن من "التعزيم على الجن" حسب ادعائه، فسلّمته 32 جراما من المصوغات الذهبية ووضعها السائق داخل كيس ثانٍ، وطلب عدم فتحه لمدة 44 يوما وعندما انتهت المدة وفتحت المجني عليها الكيس لم تجد بداخله أي شيء.

توجهت ربة المنزل على الفور إلى مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف اللواء محمد الخولي، وقدمت بلاغا بالواقعة وتمكنت قوات البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد الخولى من ضبط السائق المتهم ويدعى ع ع ح ، من قرية الدوية، وتبين أنه باع الذهب بالكامل واستولى على قيمته وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي باشرت استجواب المتهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

