15 ديسمبر.. البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا من جديد أمام المحكمة

قررت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، إحالة المتهمة هدير عبد الرازق والمتهم محمد علاء الشهير بـ "محمد أوتاكا"، إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.

البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا من جديد أمام المحكمة

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت تأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث إنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.