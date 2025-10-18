محافظ أسوان يتفقد محطة تخفيض الغاز الطبيعى بكوم أمبو

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته التفقدية بمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على محطة تخفيض ضغط وقياس الغاز الطبيعى بكوم أمبو ، التى تأتى ضمن 4 محطات على مستوى المحافظة .

ولفت إلى أنه سيتم بشكل متتالى إستكمال توصيل الغاز الطبيعى لمراكز دراو ونصر النوبة بهدف توفير هذه الخدمة من الوقود النظيف التى تتميز بالآمان والجودة للمنازل ، وبالتالى تخفيف الطلب والإقبال على أسطوانات البوتاجاز.

فى الوقت نفسه يتم توفير الغاز للمصانع الكبرى والأنشطة التجارية المختلفة مما يساهم فى توفير البدائل للوقود ويقلل الضغط على البنزين والسولار ، ولاسيما فى ظل تحريك لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وطه حسين رئيس المدينة، على الإستماع من المهندس أحمد جامع مدير مشروعات الغاز بأسوان لشرح عن تفاصيل المحطة التى تصل السعة الخاصة بها إلى 20 ألف كم3/ س، لتكون من أكبر محطات الغاز الطبيعى داخل محافظة أسوان فى السعة والقدرة التشغيلية ، وتتميز بأنظمة تحكم متقدمة ومتطورة (Scada system ) ، وتصل التكلفة التقديرية لها إلى 120 مليون جنيه ، وتقع على مساحة 2500 م2 ، لتخدم أكثر من 200 ألف نسمة ، وسيتم عمل ( Upgrade ) ، لتصل سعتها إلى 40 ألف كم3/ س.

الغاز الطبيعى

وأوضح أنه يتم توصيل الغاز الطبيعى لقرى محافظة أسوان المدرجة بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالى 25 ألف عميل، وأسفرت الدراسات الفنية للمشروع عن الحاجة لتنفيذ محطة غاز رئيسية لإستيعاب الإستهلاكات من الغاز الطبيعى وضمان ضخ الغاز بصورة آمنة ، وعليه تم تركيب محطة تخفيض ضغط وقياس بكوم أمبو .

من جانبه أكد محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فإنه جارى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى للإنتهاء من الإجراءات التنسيقية الخاصة بإستكمال مسافة 22 كم الخاصة بمسار توصيل الغاز الطبيعى من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى .

وأشار إلى أن ذلك سيسهم فى توفير خدمة الغاز الطبيعى لأهالى مركز ومدينة كوم أمبو ، وأيضاً لتشغيل مصنع السكر بالغاز الطبيعى بدلاً من الباجاس لينعكس ذلك بالإيجاب فى القضاء على الهفت والأدخنة الضارة ضمن خطة الإصحاح البيئى، وهو ما تم موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة عليه فى جلسته الأخيرة ، على أن تقوم بتنفيذ ذلك شركة غاز مصر بالمشاركة مع الجهات المعنية .