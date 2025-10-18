قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
محافظات

محافظ أسوان يتفقد محطة تخفيض الغاز الطبيعى بكوم أمبو

محمد عبد الفتاح

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته التفقدية بمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على محطة تخفيض ضغط وقياس الغاز الطبيعى بكوم أمبو ، التى تأتى ضمن 4 محطات على مستوى المحافظة .

ولفت إلى أنه سيتم بشكل متتالى إستكمال توصيل الغاز الطبيعى لمراكز دراو ونصر النوبة بهدف توفير هذه الخدمة من الوقود النظيف التى تتميز بالآمان والجودة للمنازل ، وبالتالى تخفيف الطلب والإقبال على أسطوانات البوتاجاز.

فى الوقت  نفسه يتم توفير الغاز للمصانع الكبرى والأنشطة التجارية المختلفة مما يساهم فى توفير البدائل للوقود ويقلل الضغط على البنزين والسولار ، ولاسيما فى ظل تحريك لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وطه حسين رئيس المدينة، على الإستماع من المهندس أحمد جامع مدير مشروعات الغاز بأسوان لشرح عن تفاصيل المحطة التى تصل السعة الخاصة بها إلى 20 ألف كم3/ س، لتكون من أكبر محطات الغاز الطبيعى داخل محافظة أسوان فى السعة والقدرة التشغيلية ، وتتميز بأنظمة تحكم متقدمة ومتطورة (Scada system ) ، وتصل التكلفة التقديرية لها إلى 120 مليون جنيه ، وتقع على مساحة 2500 م2 ، لتخدم أكثر من 200 ألف نسمة ، وسيتم عمل ( Upgrade ) ، لتصل سعتها إلى 40 ألف كم3/ س.

الغاز الطبيعى

وأوضح أنه يتم توصيل الغاز الطبيعى لقرى محافظة أسوان المدرجة بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالى 25 ألف عميل، وأسفرت الدراسات الفنية للمشروع عن الحاجة لتنفيذ محطة غاز رئيسية لإستيعاب الإستهلاكات من الغاز الطبيعى وضمان ضخ الغاز بصورة آمنة ، وعليه تم تركيب محطة تخفيض ضغط وقياس بكوم أمبو .

من جانبه أكد محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فإنه جارى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى للإنتهاء من الإجراءات التنسيقية الخاصة بإستكمال مسافة 22 كم الخاصة بمسار توصيل الغاز الطبيعى من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى .

وأشار إلى أن ذلك سيسهم فى توفير خدمة الغاز الطبيعى لأهالى مركز ومدينة كوم أمبو ، وأيضاً لتشغيل مصنع السكر بالغاز الطبيعى بدلاً من الباجاس لينعكس ذلك بالإيجاب فى القضاء على الهفت والأدخنة الضارة ضمن خطة الإصحاح البيئى، وهو ما تم موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة عليه فى جلسته الأخيرة ، على أن تقوم بتنفيذ ذلك شركة غاز مصر بالمشاركة مع الجهات المعنية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

