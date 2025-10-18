قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية
رئيس الوزراء الأفغاني: لا نسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
محافظ المنيا: لن نتهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب
بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
"سي.إن.إن.": محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم خلال جولة آسيا
تعرف على آخر موعد لتنازل المتقدمين لانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم
الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة
سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 (أندرويد 16) لهواتف Galaxy S24 وS22
محمود طلحة يكشف أسرارا جديدة عن بطولات أشرف مروان في حرب أكتوبر | بث مباشر
مستخدما كلب حراسة.. ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات في الشارع بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتفاعل جماهيرى..فعاليات مميزة لفرق الفنون الشعبية بمهرجان تعامد الشمس بأسوان..شاهد

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

وسط حضور جماهيرى من أهالى محافظة أسوان وضيوفها من الزائرين ، وعلى أنغام الفقرات الفنية والفلكورية لفرق الفنون الشعبية .

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى أقيمت على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل القديم .

وذلك بحضور اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الفترة الحالية تشهد زخم فنى وثقافى يتم بواسطة 8 فرق للفنون الشعبية يمثلون الهوية التراثية لمحافظات أسوان والأقصر وسوهاج وملوى وبورسعيد وكفر الشيخ والأنفوشى والعريش .

تعامد الشمس

ولفت المحافظ إلى أن هذا المهرجان الذى يقام مرتين كل عام على أرض عاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس الأهمية السياحية والثقافية للقائمين على تنظيمه بما يبرز عبقرية الإنسان المصرى ، وتجسد التلاحم بين الحضارة والتاريخ والثقافة لإخراج كافة الفعاليات بصورة راقية مشرفة تليق بقيمة أسوان على خريطة السياحة العالمية.

وشهدت الفعاليات تفقد معرض للمشغولات اليدوية والمنتجات البيئية ، أعقبها مشاهدة العروض الإستعراضية المتنوعة لفرق الفنون الشعبية التى نالت إعجاب وتفاعل من الحضور .

وكان قد شهد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إنطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى من داخل السوق السياحى بمدينة أسوان ،.

وسط لحظات مبهجة إمتلأت بالأغانى التراثية والرقصات الشعبية التى جسدت روح مصر عبر العصور قدمتها 8 فرق للفنون الشعبية ، وهى أسوان والأقصر وملوى وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد والعريش والأنفوشى .

حيث تم تقديم عروض فنية متنوعة ورقصات تراثية تعبر عن الهوية الثقافية لكل محافظة مما لاقى تفاعل جماهيرى من الأهالى والأفواج السياحية والزوار المصريين والأجانب الذين احتشدوا لمتابعة الفعاليات فى السوق السياحى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

اسامة حسن

أسامة حسن: دوري الأبطال والكونفدرالية بطولتان ضعيفتان.. وكل اللاعبين المميزين في أوروبا

محمد هاني

خالد طلعت يشيد بمحمد هاني: موسم ولا أروع وشابوه على الأداء المميز

مباراة الأهلي وايجل نوار

طارق السيد: فوز صعب للأهلي على إيجل نوار الضعيف

بالصور

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

لأول مرة .. إشارة مرورية جديدة باللون الأبيض

إشارات مرور بأربعة ألوان
إشارات مرور بأربعة ألوان
إشارات مرور بأربعة ألوان

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد