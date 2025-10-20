محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الأول من الشهر المقبل، موضحًا أن 1-11 مرتبط بشهر أكتوبر، شهر الانتصارات والذي يشهد ذكريات مميزة.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال لقائه على الهواء ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن افتتاح المتحف يكون بعد انتصارات كثيرة حدثت الشهر الحالي منها الصعود لكأس العالم، و فوز الدكتور خالد العنانى،بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وأوضح أن الشهر الجاري، تمت فيه اتفاقية السلام في أرض السلام، برعاية مصر وقطر وأمريكا وتركيا، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير هو تاج الأفراح ومسك الختام للمصريين بعد سلسلة انجازات.