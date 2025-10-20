قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إحتفالية لتكريم أوائل الطلبة من خريجى الجامعات المصرية للعام الدراسى الماضى تقديراً لتميزهم العلمى وحرصهم على التفوق خلال مختلف المراحل الدراسية , وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وخلال الإحتفال ألقى اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على مشاركة كافة المؤسسات بالدولة فى تكريم أبنائها المتميزين بمختلف القطاعات ، مثمناً أهمية تنظيم تلك الفعاليات التى تهدف إلى خلق الدوافع والحافز لبذل المزيد من الجهود وصولاً إلى التميز .

وإستمراراً لتنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات , نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الأزهر وحلوان تم خلالهما إلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات والتحديات التى تواجه الشباب وأساليب مجابهتها ، وإختتمت الندوتين بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات بالدولة إيماناً بأهمية التكامل فى الدور المجتمعى والتنسيق المشترك الذى يعود بالنفع على الوطن بكافة المجالات.