هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
أخبار البلد

بحوث الصحراء يُكثف جهود حصر وتصنيف أراضي توشكى لدعم التوسع الزراعي

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

كثّف مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهوده بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتنفيذ أعمال حصر وتصنيف الأراضي في المناطق المجاورة لبحيرات توشكى والمناطق المستهدفة بالتوسع الزراعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، لا سيما مياه مفيضات توشكى.

يأتي ذلك ضمن الخطة التنفيذية لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة، لدعم مشروعات التوسع الزراعي الأفقي في الأقاليم الصحراوية المختلفة.

​وقال  الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه جرى البدء الفعلي في تنفيذ  تلك المهام، حيث أشرف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، على الدراسات التمهيدية التي تستهدف استكشاف نحو 320 ألف فدان جنوب واحة باريس، لتقييم صلاحيتها للزراعة، من خلال الفريق البحثي الذي يقوده الدكتور طاهر مصطفى.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الأعمال، تستهدف تقييم صلاحية الأراضي الصحراوية للزراعة، تحديد أنسب أساليب الاستغلال الزراعي، فضلا عن وضع التراكيب المحصولية الملائمة لطبيعة المنطقة، لافتا إلى انها تمثل خطوة محورية لدمج هذه الأراضي ضمن خطط الاستزراع في جنوب مصر، بما يضمن تعظيم الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتوفرة ببحيرات توشكى، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

بحوث الصحراء توشكى أراضي توشكى التوسع الزراعي

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

