بحوث الصحراء يُكثف جهود حصر وتصنيف أراضي توشكى لدعم التوسع الزراعي

كثّف مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهوده بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتنفيذ أعمال حصر وتصنيف الأراضي في المناطق المجاورة لبحيرات توشكى والمناطق المستهدفة بالتوسع الزراعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، لا سيما مياه مفيضات توشكى.

يأتي ذلك ضمن الخطة التنفيذية لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة، لدعم مشروعات التوسع الزراعي الأفقي في الأقاليم الصحراوية المختلفة.

​وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه جرى البدء الفعلي في تنفيذ تلك المهام، حيث أشرف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، على الدراسات التمهيدية التي تستهدف استكشاف نحو 320 ألف فدان جنوب واحة باريس، لتقييم صلاحيتها للزراعة، من خلال الفريق البحثي الذي يقوده الدكتور طاهر مصطفى.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الأعمال، تستهدف تقييم صلاحية الأراضي الصحراوية للزراعة، تحديد أنسب أساليب الاستغلال الزراعي، فضلا عن وضع التراكيب المحصولية الملائمة لطبيعة المنطقة، لافتا إلى انها تمثل خطوة محورية لدمج هذه الأراضي ضمن خطط الاستزراع في جنوب مصر، بما يضمن تعظيم الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتوفرة ببحيرات توشكى، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.