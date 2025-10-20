قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون جديد بين الإنتاج الحربي والتموين لتحديث مكاتب وبطاقات التموين .. تفاصيل
قطع زميله بمنشار.. تطورات مثيرة في قضية طفل الإسماعيلية| ماذا حدث؟
بين نيران رفح ومساعي التهدئة.. هل تصمد الهدنة أمام التصعيد الإسرائيلي؟| محلل يجيب
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جاي ميونج يهنئ الرئيس السيسي بقرب افتتاح المتحف المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس “لي جاي ميونج”، رئيس جمهورية كوريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس الكوري عن شكره وتقديره لـ الرئيس على استقباله لمبعوثه الخاص في سبتمبر ٢٠٢٥، مشيراً إلى أن اللقاء كان مثمراً وأسفر عن نتائج ملموسة. من جانبه، جدّد الرئيس تهنئته للرئيس الكوري بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية في يونيو ٢٠٢٥، مؤكداً تطلعه إلى استقباله في القاهرة في أقرب فرصة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً تأكيد الرئيسين على أهمية ترسيخ نهج السلام على المستوى العالمي، مع الإشادة بالجهود المبذولة في هذا السياق، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية. وفي هذا الإطار، استعرض الرئيس الجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. ومن ناحيته، أعرب الرئيس الكوري عن تقديره البالغ للدور الذي تضطلع به مصر، ولجهود الرئيس في تسوية الأزمات الإقليمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السفن والسيارات، مع التركيز على توطين هذه الصناعات داخل مصر. وتم كذلك بحث آفاق التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي، بما في ذلك دراسة إنشاء جامعة كورية في مصر بالشراكة مع الجانب المصري.

افتتاح المتحف المصري

وأشار الرئيس الكوري إلى أن مصر تعد أول دولة تستضيف مركزاً ثقافياً كورياً، موضحاً في هذا الإطار أنه سوف يتم افتتاح مركزين ثقافيين جديدين بالقاهرة لنشر الثقافة الكورية. 

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس الكوري التهنئة لـ الرئيس على قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكل من البلدين إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها عام ٢٠٢٦.

غزة قطاع غزة الرئيس الكوري افتتاح المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

بيراميدز

مجدي عبد الغني: نادي بيراميدز عامل شغل كويس جدا في الفترة الأخيرة

عمر العربي

عمر العربي يصعد لنهائي منافسات الجمباز العام ببطولة العالم في أندونيسيا

الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب كأس العالم

الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب كأس العالم

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد