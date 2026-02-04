خالد أبو بكر يشيد بحكمة وصبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العلاقات المصرية التركية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ ما شهده المشهد السياسي الأخير من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة يعكس حكمة وصبر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى سنوات عدة، مشيرًا إلى أن الصبر المصري كان عاملًا رئيسيًا في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه اللحظة التاريخية لم تكن لتتحقق لولا استراتيجية صبر وحكمة متبعة من القيادة المصرية منذ سنوات، رغم السياسات المختلفة والمواقف السابقة التي شهدتها المنطقة.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن ما تحقق اليوم من تقدم في العلاقات المصرية التركية هو نتيجة العمل العقلي والرصين الذي اعتمدته القيادة المصرية في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، مؤكدًا أن الصبر في السياسة لا يعني السكوت، بل هو أسلوب فعال لتحقيق أهداف الدولة على المدى الطويل.

وشدد أبو بكر على أهمية توثيق هذه اللحظة باعتبارها نتاج فكر وحكمة القيادة المصرية، مستعرضًا أن ما تحقق الآن كان مستبعدًا تمامًا قبل سنوات من التصريحات الرسمية بين القاهرة وأنقرة.