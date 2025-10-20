قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسرار ما قبل وقف النار في غزة.. كوشنر يروي كواليس الاتفاق

أسرار ما قبل وقف النار في غزة.. كوشنر يروي كواليس الاتفاق
أسرار ما قبل وقف النار في غزة.. كوشنر يروي كواليس الاتفاق
إسراء عبدالمطلب

في مقابلة مطوّلة بثتها شبكة "سي بي إس" الأمريكية ضمن برنامجها الشهير "60 دقيقة"، كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستيف ويتكوف مبعوث الشرق الأوسط، تفاصيل غير مسبوقة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت قبول إسرائيل وحركة حماس خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة. 

واستمر اللقاء نحو 55 دقيقة، أجرته المحاورة المخضرمة ليزلي ستال، وشكّل نافذة نادرة على ما دار خلف الكواليس في الأيام الحرجة قبل التوصل للاتفاق.

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بأكثر من 120 قذيفة وقصفنا نفقا بطول 6 كيلومترات

اتفاق تحت الضغط

أشار كوشنر إلى أن الاتفاق الذي أُعلن قبل أسبوع فقط جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لوقف العدوان المستمر منذ أكثر من عامين. وأضاف أن الرئيس ترامب سأله عن مدى ثقته في نجاح المفاوضات، فأجاب "100%" لأن الفشل لم يكن خيارًا مطروحًا في تلك اللحظة. 

ورغم التفاؤل، تواجه الهدنة اختبارًا عسيرًا بعدما نفذت إسرائيل غارات جديدة بدعوى خرق حماس للاتفاق.

مشاهد مروعة في غزة

وفي حديثه عن زيارته إلى غزة برفقة الجيش الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاق، قال كوشنر إن المشهد كان "كما لو أن قنبلة نووية انفجرت هناك"، مشيرًا إلى أن السكان العائدين كانوا ينصبون خيامهم فوق أنقاض منازلهم المدمرة. 

وعندما سألته ليزلي ستال إن كان يرى ما حدث "إبادة جماعية"، أجاب بالنفي مؤكدًا أنها "حرب تم خوضها"، وهو ما أكده ويتكوف أيضًا.

صعوبات المرحلة التالية

تطرق كوشنر إلى التحديات المقبلة، موضحًا أن "المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون أكثر صعوبة"، إذ تتطلب بناء مؤسسات أمنية ومدنية "من العدم". 

وأضاف أن الجهود الحالية تركز على نقل المعلومات بين إسرائيل والوسطاء وحماس، لضمان احترام الالتزامات المتبادلة، مؤكدًا أن "الطرفين يبديان حتى الآن حسن نية".

ملامح صفقة جديدة

وعن مستقبل الدولة الفلسطينية في إطار خطة ترامب، أوضح كوشنر أن الخطة "تعبّد الطريق لذلك"، مشددًا على أن الأولوية الآن هي خلق بيئة آمنة ومستقرة للإسرائيليين والفلسطينيين تمكّنهم من العيش جنبًا إلى جنب بسلام دائم. 

كما كشف عن جهود أمريكية جارية لإبرام اتفاق سلام جديد بين المغرب والجزائر "خلال الشهرين القادمين".

موقف ترامب

وفي تصريحات منفصلة من الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن، أكد ترامب أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "لا يزال ساريا"، لكنه وصف الحركة بأنها "مشاغبة للغاية"، معربًا عن اعتقاده بأن "قيادتها لم تكن متورطة مباشرة" في الخروقات الأخيرة، مضيفًا أنه "سيرد لاحقًا" بشأن ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية مبررة.

وبينما تبقى الهدنة قائمة تحت الاختبار، تكشف المقابلة عن عمق الدور الأمريكي في رسم ملامح المرحلة التالية في غزة، وعن محاولة إدارة ترامب استثمار هذا الاتفاق لتثبيت رؤيتها الجديدة للسلام في الشرق الأوسط.

غزة قطاع غزة حماس كوشنر الشرق الأوسط جاريد كوشنر ترامب دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد