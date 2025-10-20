قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
أخبار البلد

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
شيماء مجدي

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالأسواق والبورصة بشكل ملحوظ ، وذلك نتيجة توافر الإنتاج أمام المواطنين ، فضلا عن هبوط أسعار الأعلاف،  حيث هبطت حوالى 2000 جنيهًا ، ومن المعروف أن 70% من تكلفة الدواجن تكمن فى الأعلاف .

 

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 2 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.
 


كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165جنيهات.

كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 


أسباب تراجع الدواجن

ومن جانبه ، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة استمرار الأسعار الحالية على مستقبل المنتجين والمنظومة بأكملها.
 

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 98 و100 جنيه.

 وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الطلب خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية للمواطنين ترتفع في هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى صعود الأسعار تبعًا لآليات العرض والطلب.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن  اليوم البانيه كيلو البانيه سعر كرتونة البيض أسباب تراجع الدواجن

