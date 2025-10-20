يضم 52 شركة.. خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية تعزز تمويل الشركات وتنشط البورصة

أكد الخبير الاقتصادي حسام عيد أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل إحدى الأدوات الاستثمارية المهمة التي تعتمد عليها الدولة لتوفير التمويل اللازم لتوسيع أنشطة الشركات المدرجة ضمنه، مشيرًا إلى أن البرنامج يضم 52 شركة تعمل في 18 قطاعًا إنتاجيًا داخل الاقتصاد المصري.

وقال عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الطروحات الحكومية الجديدة تمثل «قبلة حياة» للأسواق المالية، إذ تسهم في ضخ سيولة جديدة وتنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، التي تُعد بدورها من أدوات التمويل منخفضة التكلفة مقارنة بوسائل التمويل الأخرى، كونها تتيح للدولة الحصول على التمويل دون تحمل أعباء فائدة مرتفعة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تنفيذ برنامج الطروحات يتم بطريقتين رئيسيتين:

الأولى من خلال دخول مستثمر استراتيجي بحصة لا تتجاوز 49% من هيكل ملكية الشركة لضمان بقاء السيطرة في يد الدولة، والثانية عبر طرح جزء من أسهم الشركات للاكتتاب العام في البورصة المصرية بسعر عادل للسهم، يتم تحديده وفقًا لتقييم دقيق للأصول والتدفقات النقدية.

وأشار عيد إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الأصول العامة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وسوق المال المصري.