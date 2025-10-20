قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
عزة عاطف

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، توقفت الحكومة الأمريكية رسميًا عن تقديم الحوافز الفيدرالية لمشتري السيارات الكهربائية، التي كانت تصل إلى 7,500 دولار، مما أثار قلق شركات السيارات حول احتمال تراجع الطلب على المركبات الكهربائية في الفترة المقبلة.

لكن رغم انتهاء الدعم الفيدرالي، لا يزال الأمل قائمًا في بعض برامج الحوافز المحلية التي تقدمها ولايات أمريكية بشكل منفصل.

ولايات أمريكية تدعم السيارات الكهربائية

تتبنى بعض الولايات نهجًا داعمًا لمواطنيها الراغبين في التحول إلى السيارات الكهربائية، مع برامج سخية تهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

في كولورادو، سيُتاح للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خصم يصل إلى 9,000 دولار عند استبدال سياراتهم العاملة بالوقود بسيارة كهربائية جديدة، و6,000 دولار عند شراء سيارة كهربائية مستعملة.

كما تقدم ولايات أوريجون ومين حوافز بقيمة 7,500 دولار، بينما تمنح أوكلاهوما خصمًا يصل إلى 5,500 دولار. 

أما ولايات كونيتيكت وفيرمونت فتخفضان سعر السيارة الكهربائية بمقدار 5,000 دولار.

وتواصل ولايات أخرى مثل إلينوي وكانساس ونيوجيرسي دعمها للمشترين من خلال خصومات تصل إلى 4,000 دولار، في حين تتراوح الحوافز في ولايات إضافية بين 1,500 و3,500 دولار.

ولايات تعاقب سائقي السيارات الكهربائية

في المقابل، هناك ولايات اختارت مسارًا مختلفًا تمامًا، إذ فرضت رسومًا إضافية على مالكي السيارات الكهربائية لتعويض نقص إيرادات ضرائب الوقود.

ففي جورجيا مثلًا، لا يحصل المشترون على أي حافز، بل تُفرض عليهم رسوم تسجيل سنوية تبلغ 235 دولارًا.

أما إنديانا، فتعد من أكثر الولايات تشددًا؛ إذ تفرض رسومًا بقيمة 230 دولارًا على السيارات الكهربائية و77 دولارًا على السيارات الهجينة، دون أي حوافز مقابلة.

في خطوة مثيرة للجدل، أوقفت ولاية كاليفورنيا، الرائدة تقليديًا في السياسات البيئية، برنامجها لدعم مشتري السيارات الكهربائية.

وبرر الحاكم غافين نيوسوم القرار بأنه غير مجدٍ اقتصاديًا في الوقت الحالي، رغم إشارة مكتبه لاحقًا إلى احتمال إطلاق برنامج جديد العام المقبل لدعم التحول المستدام في النقل.

تعكس هذه التباينات بين الولايات الأمريكية صراعًا واضحًا بين السياسات الاقتصادية والبيئية، إذ تتجه بعض الولايات إلى تعزيز الاستدامة عبر الحوافز، بينما تفرض أخرى ضرائب ورسومًا جديدة على مستخدمي السيارات الكهربائية.

ومع غياب الدعم الفيدرالي الموحد، قد يصبح اختيار مكان الإقامة عاملاً مؤثرًا في قرار شراء سيارة كهربائية خلال السنوات القادمة.

السيارات الكهربائية
