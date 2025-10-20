وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة

أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة له، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمركز البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان.

ورافق الوزير - خلال الزيارة - وزراء خارجية بوركينافاسو كاراموكو تراوري، وجمهورية مالي عبد الله ديوب، والصومال عبدي سالم علي، ووزير داخلية رواندا فينسنت بيروتا، وبمشاركة محافظ أسوان إسماعيل كمال، فضلاً عن عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء التنمويين.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الروابط بين مصر والقارة الإفريقية وإبراز جهود المركز الرائدة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عالية الجودة ليس فقط للمواطنين المصريين وإنما للأشقاء الأفارقة والدول النامية أيضا.

كما تأتي الزيارة في إطار التأكيد على البعدين الإنساني والتنموي في العمل الدبلوماسي وما يشكله من ركيزة أساسية في سياسة مصر الخارجية وتسليط الضوء على التعاون الوثيق بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبروفيسور الدكتور مجدي يعقوب لتنفيذ مشروعات صحية وإنسانية في إفريقيا، وآخرها مركز د.مجدي يعقوب للقلب في رواندا كمركز إقليمي لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة المقرر افتتاحه منتصف العام المقبل.



