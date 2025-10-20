قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة

وزير الخارجية
هاجر ابراهيم

أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة له، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمركز البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان.

ورافق الوزير - خلال الزيارة - وزراء خارجية بوركينافاسو كاراموكو تراوري، وجمهورية مالي عبد الله ديوب، والصومال عبدي سالم علي، ووزير داخلية رواندا فينسنت بيروتا، وبمشاركة محافظ أسوان إسماعيل كمال، فضلاً عن عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء التنمويين.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الروابط بين مصر والقارة الإفريقية وإبراز جهود المركز الرائدة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عالية الجودة ليس فقط للمواطنين المصريين وإنما للأشقاء الأفارقة والدول النامية أيضا.

كما تأتي الزيارة في إطار التأكيد على البعدين الإنساني والتنموي في العمل الدبلوماسي وما يشكله من ركيزة أساسية في سياسة مصر الخارجية وتسليط الضوء على التعاون الوثيق بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبروفيسور الدكتور مجدي يعقوب لتنفيذ مشروعات صحية وإنسانية في إفريقيا، وآخرها مركز د.مجدي يعقوب للقلب في رواندا كمركز إقليمي لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة المقرر افتتاحه منتصف العام المقبل. 


 

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

كريم غلوش

طبيب يفجر مفاجأة.. لماذا لا يجب التبرع بالدم عقب زيارة عيادات الأسنان؟

بيراميدز

بينها قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد