قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج
بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
400 شاحنة يوميا تحمل المساعدات إلى غزة
« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها

4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها
4 مخاطر لترك مرضى السكري وجبة الإفطار.. تعرف عليها
ولاء خنيزي

يعتقد الكثيرون أن تجاوز وجبة الإفطار وسيلة فعّالة لتقليل السعرات الحرارية أو فقدان الوزن، غير أن هذا الاعتقاد قد يكون مضلاً خصوصًا لمرضى السكري، فالإفطار لا يزود الجسم بالطاقة فحسب، بل يساهم في ضبط مستويات الجلوكوز بعد فترة الصيام الليلي، مما يساعد على بدء اليوم بتوازن واستقرار.

تنظيم الجلوكوز وأهمية الانتظام الغذائي

تعتمد قدرة الجسم على تنظيم سكر الدم بشكل كبير على انتظام الوجبات، وعند تخطي وجبة الإفطار، يواجه المريض اضطرابات في سكر الدم قد تمتد طوال اليوم، مثل ارتفاع السكر أثناء الصيام، والرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة لاحقًا، إضافة إلى زيادة احتمال التعرض لمضاعفات السكري.

التأثيرات المباشرة على مستويات السكر في الدم

ارتفاع سكر الدم أثناء الصيام

تُعرف ظاهرة ارتفاع السكر صباحًا بـ"ظاهرة الفجر"، حيث تفرز بعض الهرمونات مثل الكورتيزول والجلوكاجون، مما يرفع مستوى الجلوكوز في الدم، وعند تخطي الإفطار، يُحرم الجسم من العناصر الغذائية التي تساعد على موازنة هذا الارتفاع الطبيعي.

ارتفاع سكر الدم بعد الغداء

يُضعف تفويت وجبة الإفطار قدرة الجسم على التعامل مع الطعام في الوجبات التالية، وتُعرف هذه الحالة بـ"ضعف استجابة الوجبة الثانية"، حيث ترتفع مستويات السكر بشكل حاد بعد الغداء، وهو ما يشكل خطرًا على مرضى السكري.

زيادة تكوين الكيتونات

عند الصيام لفترة طويلة، يبدأ الجسم في تكسير الدهون للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى إنتاج الكيتونات، وقد يُعرّض هذا مرضى السكري من النوع الأول لخطر الإصابة بالحماض الكيتوني السكري (DKA)، وهي حالة خطيرة قد تهدد الحياة.

العواقب الأيضية لترك الإفطار

خطر نقص سكر الدم

تناول أدوية السكر مثل الأنسولين دون وجود طعام قد يؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الجلوكوز، وهو ما يعد حالة طارئة تستدعي التدخل السريع.

اضطراب استقلاب الدهون

يدفع الصيام المطول الجسم للاعتماد على الدهون كمصدر للطاقة، فتزداد الأحماض الدهنية الحرة والكيتونات، مما يزيد من خطر الاضطرابات الأيضية.

الإفراط في تناول الطعام والشعور بالجوع

يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى شعور قوي بالجوع في وقت لاحق من اليوم، ما يدفع المريض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، خصوصًا في الغداء أو العشاء، وهو ما يسبب تقلبات حادة في سكر الدم، كما ترتفع احتمالية الرغبة في تناول أطعمة غنية بالسعرات ومنخفضة القيمة الغذائية.

خلل في الهرمونات المنظمة للشهية

يساهم الإفطار في تنظيم هرمونات الجوع مثل الجريلين واللبتين. وعند تجاهله، يختل هذا التوازن الهرموني، فتنشأ رغبة ملحة في تناول أطعمة غير صحية، ما يعزز العادات الغذائية السيئة ويعرقل ضبط سكر الدم.

توصيات مهمة لمرضى السكري

 تناول فطور متوازن

يُنصح بتضمين مكونات غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، مثل:

  • خبز الحبوب الكاملة مع شرائح الأفوكادو
  • الزبادي اليوناني مع حفنة من المكسرات
  • عجة البيض بالخضار مع خبز متعدد الحبوب

 الالتزام بمواعيد وجبات منتظمة

يساعد تناول الطعام على فترات ثابتة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر ومنع الاضطرابات الأيضية.

الإفطار وجبة الإفطار مرضى السكري السكري السعرات الحرارية فقدان الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كروان مشاكل

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد