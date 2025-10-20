قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
ترامب يعين رجل أعمال مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى العراق
السقوط في أنفيلد.. تراجع نتائج ليفربول وأرقام سلبية لمحمد صلاح
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

خرج عمر عصر، نجم منتخب مصر لتنس الطاولة عن صمته، كاشفًا تفاصيل مثيرة بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين محمود أشرف حلمي، نجل رئيس الاتحاد المصري للعبة، خلال بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وقال عمر عصر في مداخلة هاتفية ببرنامج الكورة مع فايق: «الحمد لله إن البطولة دي من 21 سنة مصر لم تفز بكل الميداليات في بطولة إفريقيا، وأشكر زملائي على المجهود الكبير اللي قدموه».

وتابع:«امبارح اتكلمت مع كابتن أشرف، رئيس اتحاد التنس، وقلت له إن عندي مزق، النهاردة الكباتن المسؤولين عن اللعب قالولي ألعب حتى لو ماتش واحد، مع إننا أصلًا ماعندناش لا دكتور ولا مدرب لياقة».

وأضاف:«النهاردة وإحنا بنقرا الفاتحة قبل الماتش، محمود أشرف مرضيش ييجي يقرا معانا، وكان قاعد حاطط رجل على رجل، وكمان الفريق كله كان بيشجعني بحماس، وهو قاعد بنفس الوضع ماسك الموبايل، وده تصرف مش طبيعي».

وواصل:«وأنا بسلم على كل اللاعبين والجهاز، مديت إيدي أسلم عليه، لقيته قام ومشي، واتصدمت من رد فعله، نزلت ألعب الماتش، لقيته رجع وقاعد تاني بنفس الطريقة، فقولت لهم: «مش هينفع نلعب كده»، وبعدها قلت: «أنا مش هلعب، ده قليل الأدب».

