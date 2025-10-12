الأمريكية "جوف" تتوج بلقب بطولة ووهان المفتوحة للتنس

توجت لاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة عالميا، اليوم "الأحد"، بلقب بطولة ووهان المفتوحة ذات الـ (1000) نقطة، وذلك عقب فوزها على مواطنتها جيسيكا بيجولا المصنفة السادسة عالميا، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب نهائي البطولة.

وفازت جوف بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-5، في غضون ساعة و42 دقيقة، لتحصد لقب البطولة على حساب مواطنتها وزميلتها التي فازت معها بلقب الزوجي في بطولة ميامي عام 2023.

ووجهت كوكو جوف - وفقا للموقع الرسمي لرابطة محترفات التنس - الشكر إلى بيجولا، خلال مراسم التتويج، على دعمها المتواصل منذ بداية مسيرتها، مشيرة إلى أن وجودها إلى جانبها في السنوات الماضية ساعدها كثيرًا على التطور والثقة داخل الملاعب.