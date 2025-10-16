قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مدبولي: التعاون العادل والمنفعة المشتركة.. أساس التنمية في دول حوض النيل
مدبولي: مياه النيل قضية وجودية.. ولا مجال للمساومة على الأمن المائي المصري
بمشاركة رئيس الوزراء .. الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه
العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية صنع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية
عبد السند يمامة يشكر الرئيس السيسي: عازمون على تقديم رؤي تناسب الجمهوريه الجديدة
رياضة

هنا جودة تتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للمرة الثالثة في تاريخها

أ ش أ

أعربت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عن سعادتها بتتويجها للمرة الثالثة في تاريخها بلقب بطولة إفريقيا لفردي السيدات، المقامة في تونس خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري.


وقالت هنا جودة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الخميس/، إن البطولة تعد غالية جدًا بالنسبة لها، موضحة أنها بعد تعافيها من إصابة في القدم، أُصيبت بدور برد فور وصولها إلى تونس، ومع ذلك شاركت في البطولة وكان هدفها الأساسي هو الفوز باللقب.


وأضافت: "أول لاعبة تحقق لقب البطولة ثلاث مرات متتالية... دعواتكم الجميلة".
وتُوجت هنا بثلاث ميداليات؛" ذهبية فردي السيدات، وذهبية زوجي السيدات برفقة مواطنتها دينا مشرف، وبرونزية الزوجي المختلط برفقة مواطنها محمد البيلي.

