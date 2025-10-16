هنا جودة تتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للمرة الثالثة في تاريخها

أعربت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عن سعادتها بتتويجها للمرة الثالثة في تاريخها بلقب بطولة إفريقيا لفردي السيدات، المقامة في تونس خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري.



وقالت هنا جودة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الخميس/، إن البطولة تعد غالية جدًا بالنسبة لها، موضحة أنها بعد تعافيها من إصابة في القدم، أُصيبت بدور برد فور وصولها إلى تونس، ومع ذلك شاركت في البطولة وكان هدفها الأساسي هو الفوز باللقب.



وأضافت: "أول لاعبة تحقق لقب البطولة ثلاث مرات متتالية... دعواتكم الجميلة".

وتُوجت هنا بثلاث ميداليات؛" ذهبية فردي السيدات، وذهبية زوجي السيدات برفقة مواطنتها دينا مشرف، وبرونزية الزوجي المختلط برفقة مواطنها محمد البيلي.