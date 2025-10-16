مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها

مازحت الإعلامية لميس الحديدي الفنانة اللبنانية مايا دياب قائلة: "أنتِ طولك كام؟ أنا معقدة من طولك!"، لترد دياب ضاحكة: “إنتِ كويسة، أنا اللي طويلة، وطولي 176 سم من غير كعب".

وأبدت الإعلامية لميس الحديدي إعجابها بإطلالة دياب في افتتاح المهرجان قائلة: “جميل جدًا فستانك، وكأنك سمكة طالعة من البحر".

مهرجان الجونة السينمائي

وعن حرصها على حضور مهرجان الجونة، قالت مايا دياب: “أنا بحب مصر جدًا، وأنا حريصة على حضور مهرجان الجونة السينمائي بالذات لأني بحب مصر وبحب طيبة أهلها، وهي بلدي التاني. يكفي حب واستقبال أهل مصر، وأقل رد للجميل إني أشارك فيه".

وأكدت أنها تعتبر مصر وطنها الثاني، بل "أكتر من بلدها"، مضيفة: “بحرص دايمًا أكون موجودة في مهرجان الجونة، والتنظيم هنا فعلًا أعلى من أي مهرجان على الكرة الأرضية".

الأوضاع في لبنان

وعن الأوضاع في لبنان، أكدت تمسكها الشديد بلبنان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددة على أن الشعب اللبناني "وُلد في الحرب وعاش في الحرب"، لكنه لا يزال يؤمن بالحياة والأمل والاستمرار.

وأضافت خلال التغطية المباشرة لافتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثامنة، التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلة: “لبنان كويسة، هي بتعاني شوية، وإحنا في آخر المعاناة، لكني ما سبتش بيروت ولا يوم، وعمري ما هسيب لبنان مهما كانت الظروف. يمكن الناس شايفة إن فينا انفصام، بس الحقيقة إننا بنحب الحياة ومتمسكين بيها حتى لو كسرونا من بره”.