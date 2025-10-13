لميس الحديدي عن قمة شرم الشيخ: شهدت تقدير كبير من ترامب للدور المصري وللرئيس السيسي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مجريات قمة السلام بشرم الشيخ، قائلة إن القمة استغرقت ثلاث ساعات منذ وصول الرئيس ترامب إلى شرم الشيخ، لافتة إلى أن هذا الزخم السياسي على أرض مصر يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون بقيادة مصرية لاستكمال خطة ترامب وتنفيذها وضمان التوصل لسلام حقيقي.

وأضافت أن ما نحن بصدد تنفيذه الآن هو المرحلة الأولى، وهي تبادل الرهائن.



واكملت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار:"تبدو المرحلة الأولى صعبة، لكن الأصعب هو القادم من مراحل متتالية تشمل إعادة الإعمار أو تنفيذ خطة الانسحاب أو إدارة غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، ونزع السلاح وكافة المسائل الصعبة."



وذكرت الحديدي أن هناك تقديرًا كبيرًا من الرئيس الأمريكي ترامب للدور المصري وللرئيس السيسي، فقد كرّر مرارًا للرئيس السيسي أنه رئيس عظيم وقدم التحية للصامدين والشركاء والوسطاء.



اشادت الحديدي بكلمة الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ قائلة : " كلمة مهمة تكشف وتؤكد ثوابت مصر في القضية الفلسطينية وثوابت مصر في حل الدولتين وفي الحق الفلسطيني وهي ثوابت مصرية على مر التاريخ