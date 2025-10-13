ترامب: أشكر الرئيس السيسي على المقاتلات الحربية التي اصطحبتنا فور دخول الأجواء المصرية

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، التحية للرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام .



وقال ترامب في كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، :"أشكر الرئيس السيسي على المقاتلات الحربية التي اصطحبتنا فور دخول الأجواء المصرية".

وتابع ترامب :" أعلم أنكم دفعتم الكثير من المال لألجها لكنها كانت صفقة جيدة ".

وكان قد وصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الشيخ فور وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام .

وتوافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيسة وزراء إيطاليا، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.