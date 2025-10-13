قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: قمة السلام بشرم الشيخ بارقة أمل ونقطة تحول تاريخية

الدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب
الدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب
أحمد بسيوني

أشاد الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب بـ"قمة السلام" التي استضافتها مدينة شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور عدد من قادة دول العالم، مؤكدًا أنها تمثل بارقة أمل جديدة ونقطة تحول تاريخية في مسار التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحمامي، في بيان اليوم الاثنين، إن استضافة مصر لهذه القمة في هذا التوقيت تعكس مكانتها القيادية ودورها المحوري في دعم الحوار والسلام، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت منصة عالمية تجمع القادة وصنّاع القرار في العالم لصياغة حلول واقعية للتحديات التي تواجه الشعوب.

وأضاف أن القمة تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في استعادة ثقة المجتمع الدولي، وتعزز من موقع مصر كدولة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأمن والسلام والتنمية لشعوب المنطقة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم الحمامي أن ما شهدته القمة من رؤى مشتركة ومواقف مسؤولة يمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، ترسّخ مكانة مصر كدولة سلام وريادة، وتبعث برسالة أمل إلى شعوب العالم بأن الاستقرار ممكن حين تتوحد الإرادة من أجل الخير والسلام لجميع شعوب العالم.

جدير بالذكر أن القمة تضمنت مراسم توقيع اتفاق سلام لانهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

