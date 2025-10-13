المخابرات البريطانية تحذر أعضاء مجلس العموم من 3 دول

أصدر جهاز المخابرات البريطانية "إم آي 6" تحذيرا لأعضاء مجلس العموم البريطاني من احتمال استهدافهم من جواسيس روسيا والصية وإيران.

وجاء تحذير المخابرات البريطانية، بعد أسبوع من إعلان ممثلي الادعاء العام اضطرارهم للتخلي عن محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس على أعضاء البرلمان لصالح الصين وأرجعوا القرار إلى أن الحكومة البريطانية لم تقدم أدلة تثبت أن الصين تشكل تهديدا للأمن القومي.

واستهدف التحذير خصوصا السياسيين وموظفيهم من جواسيس يسعون إلى انتزاع معلومات منهم عن طريق الابتزاز أو هجمات التصيد الاحتيالي، أو إقامة علاقات وثيقة وطويلة الأمد معهم، أو تقديم تبرعات للتأثير على قراراتهم.

وأكد المدير العام لجهاز المخابرات البريطانية "إم آي 6" كين مكالوم أنه عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من بريطانيا أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا على المدى القصير فحسب، بل تقوض أسس سيادتنا.

وحث الجهاز السياسيين على "تتبع التفاعلات الاجتماعية الغريبة"، بما في ذلك الطلبات المتكررة للقاءات الخاصة، وتوخي الحذر إذا كان هناك "تملق علني".