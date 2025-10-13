زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الجمعة

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين في كييف بأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الجمعة.

وأضاف زيلينسكي أنه "يشارك ترامب رؤيته بشأن عدد صواريخ توماهوك التي تحتاجها أوكرانيا ضد روسيا"، وأشار إلى أنهما سيناقشان ذلك خلال لقائهما.

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم انطلاق قمة السلام الدولية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والدوليين، لبحث سبل تثبيت الهدنة في غزة ووضع أسس خطة سلام شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ عامين.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، وصف ترامب القمة بأنها “يوم عظيم للشرق الأوسط”، مؤكدًا أن الوثيقة التي سيتم توقيعها في ختام أعمال القمة “ستتضمن القواعد والأنظمة التي ستحكم المرحلة المقبلة من عملية السلام وإعادة الإعمار.”

وقال ترامب في خطابه أمام القادة: “ما نشهده اليوم ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، بل بداية عهد جديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط.” وأضاف أن الوثيقة، التي أُطلق عليها مبدئيًا اسم “اتفاق غزة للسلام”، تعتبر “شاملة للغاية” وتشمل بنودًا تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



