ميشيل الجمل: قمة شرم الشيخ وزيارة ترامب لمصر تعززان موقع الدولة كمحور للاستقرار والسلام

قال ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، إن استضافة مصر للقمة المصرية العربية الأوروبية في شرم الشيخ وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكدان المكانة الإقليمية المتنامية لمصر، ودورها القيادي في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. وأضاف أن هذه التحركات الدبلوماسية الكبرى تبرهن على نجاح الدولة المصرية في كسب ثقة المجتمع الدولي، ودفع مسار التنمية بالتوازي مع جهود تحقيق الأمن.

وأوضح الجمل فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن اتفاقية السلام ووقف الحرب على غزة تمثلان خطوة تاريخية ستنعكس إيجابًا على اقتصاديات المنطقة، مشيرًا إلى أن إنهاء الصراعات يفتح المجال أمام شراكات اقتصادية واستثمارية أوسع بين مصر ودول الشرق الأوسط، ويعيد رسم خريطة التجارة الإقليمية على أسس من التعاون والتنمية المشتركة.

وأكد أن محافظة سوهاج وبقية محافظات الصعيد ستكون من أبرز المستفيدين من حالة الاستقرار الإقليمي، من خلال جذب استثمارات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة الجديدة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.

وأشار ميشيل الجمل إلى أن القيادة السياسية المصرية نجحت في تحويل مسار القضايا الإقليمية من الصراع إلى البناء، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويجعل من القمة وزيارة ترامب لمصر انطلاقة جديدة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وازدهارًا، تكون فيه مصر محورًا رئيسيًا للسلام والتنمية