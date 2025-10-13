محافظ الإسكندرية: قمة شرم الشيخ نصر دبلوماسي وسياسي لمصر

أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، أن استضافة مصر للمؤتمر الدولي العالمي للسلام في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، الذي يعد بؤرة اهتمام العالم؛ يمثل نصرًا دبلوماسيًا وسياسيًا يعزز من موقع مصر كقوة فاعلة.

وثمَّن الدور التاريخي للقيادة السياسية المصرية، مشيدًا بحكمتها ورؤيتها الثاقبة في إدارة التحديات الإقليمية الراهنة.

وشدد على أن القمة تؤكد صواب الرؤية المصرية التي تنتصر للإرادة الوطنية والعربية، وضرورة تضافر الجهود المشتركة لصون المكتسبات الوطنية والإقليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الإثنين، لورشة عمل "التوثيق الرقمي للتراث الثقافي العربي: حماية الماضي لبناء مستقبل"، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار الجهود المشتركة لحماية وصون التراث الثقافي العربي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتدشين المركز الاستشاري للتراث، الذي يعد ثمرة تعاون بنّاء بين جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية.