قمة شرم الشيخ.. الزناتي: رسالة للعالم عن دور مصر في إرساء السلام

أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالكلمة التاريخية التي ألقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة السلام التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الزناتي، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت معبّرة عن ضمير الأمة العربية، وعاكسة لثوابت الدولة المصرية في دعم الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن عقد قمة السلام فى شرم الشيخ ونجاح مساعيها بوقف الحرب فى غزة، تأكيد جديد على ريادة مصر في ملف السلام، ودورها المحوري في استقرار المنطقة.

وأضاف نقيب المعلمين، أن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته طرحًا واقعيًا لحلول الأزمات التي تعصف بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بالصراعات المسلحة، وملف القضية الفلسطينية، حيث شدد على أهمية التسوية العادلة والشاملة التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو الموقف الذي طالما تبنته مصر قيادةً وشعبًا.

كما أشاد الزناتي، بنبرة الصراحة والوضوح التي تميزت بها الكلمة، وخاصة ما يتعلق بدعوته للسلام العادل القائم على الاحترام المتبادل وعدم فرض الإرادة بالقوة، وهي مبادئ تتماشى تمامًا مع تطلعات الشعوب العربية في العيش بحرية وأمان.

وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة بهذا الحجم على أرض شرم الشيخ، مدينة السلام، يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية، ونجاح الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار رغم التحديات، مؤكدًا أن هذا الحدث هو رسالة للعالم بأن مصر ستظل دائمًا منارة للسلام، وركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن جموع المعلمين في مصر يثمنون عاليًا جهود الرئيس السيسي في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسلام، وهي القيم التي يسعى المعلم المصري لغرسها في نفوس الأجيال الجديدة، ليكونوا سفراء للسلام والتنمية في المستقبل.