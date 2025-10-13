قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قمة شرم الشيخ.. الزناتي: رسالة للعالم عن دور مصر في إرساء السلام

قمة شرم الشيخ للسلام
قمة شرم الشيخ للسلام
الديب أبوعلي

أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالكلمة التاريخية التي ألقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة السلام التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الزناتي، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت معبّرة عن ضمير الأمة العربية، وعاكسة لثوابت الدولة المصرية في دعم الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن عقد قمة السلام فى شرم الشيخ ونجاح مساعيها بوقف الحرب فى غزة، تأكيد جديد على ريادة مصر في ملف السلام، ودورها المحوري في استقرار المنطقة.

وأضاف نقيب المعلمين، أن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته طرحًا واقعيًا لحلول الأزمات التي تعصف بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بالصراعات المسلحة، وملف القضية الفلسطينية، حيث شدد على أهمية التسوية العادلة والشاملة التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو الموقف الذي طالما تبنته مصر قيادةً وشعبًا.

كما أشاد الزناتي، بنبرة الصراحة والوضوح التي تميزت بها الكلمة، وخاصة ما يتعلق بدعوته للسلام العادل القائم على الاحترام المتبادل وعدم فرض الإرادة بالقوة، وهي مبادئ تتماشى تمامًا مع تطلعات الشعوب العربية في العيش بحرية وأمان.

وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة بهذا الحجم على أرض شرم الشيخ، مدينة السلام، يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية، ونجاح الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار رغم التحديات، مؤكدًا أن هذا الحدث هو رسالة للعالم بأن مصر ستظل دائمًا منارة للسلام، وركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن جموع المعلمين في مصر يثمنون عاليًا جهود الرئيس السيسي في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسلام، وهي القيم التي يسعى المعلم المصري لغرسها في نفوس الأجيال الجديدة، ليكونوا سفراء للسلام والتنمية في المستقبل.

خلف الزناتي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة السلام مدينة شرم الشيخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الكبد

أعراض مرض الكبد الدهني.. القائمة الكاملة

السرطان

علامات خطيرة.. اكتشف أعراض السرطان

السرطان

علامات خطيرة.. اكتشف أعراض السرطان

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

المزيد