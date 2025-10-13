قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إعدام عاطل وسجن شريكته عشر سنوات لقتلهما شخص بكفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا اليوم حكما قضائيا بإعدام شاب شنقا والسجن شريكته فتاة 10 سنوات لارتكابهما واقعة قتل شخص وخنقه والقاء جثته في مياه مجري نهر النيل المائي بسبب خلافات سابقة وإخطار الجهات المعنية بالحكم الصادر.

قرار قضائي عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بمقتل  شخص خنقاً على يد سيدة وآخر، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تخلصا من الجثة وألقاها بجوار الرياح البحيري أحد روافد نهر النيل في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.   تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار ترعة الرياح البحيري في مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة، وبالفحص تبين أنه يقيم في إحدى قرى مركز كفر الزيات.  

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى" عادل الفقي"، وبها آثار لحبل ملتف حول العنق، ويبلغ من العمر 35 عاما، مقيم بقرية دلبشان، ومبلغ باختفائه منذ 3 أيام.   وبتكثيف الجهود والتحريات تمكن فريق البحث الجنائي بدائرة مركز كفر الزيات من ضبط المدعوة «صباح. ر» وتبلغ من العمر 33 عاما، وآخر يدعى «ع س» 34 عاما، سائق ومقيم بإحدى قرى مركز كفر الزيات.

كما أسفرت التحريات الأمنية. أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى أحد المنازل في قرية أبو الغر وتم التعدي عليه و شنقه بواسطة حبل غسيل، ما أدى إلى وفاته في الحال إثر خلاف مالي سابق بينهم،وبمواجهة المتهمان اعترفا بالجريمة.

تفاصيل الجريمة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

