إزالة 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من إزالة 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ضمن المرحلة الثالثة للموجه 27 ، وذلك خلال 24 ساعة.

تفاصيل الواقعة



وقالت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف تعديات على الزراعات وأعمال بناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

ردع مخالفين

وأشار محافظ الغربية، إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.