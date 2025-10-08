أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل بطواقم أمنية مشددة بمحيط محكمة طنطا سعيا في السيطرة على اشتباكات وتراشق بالألفاظ والأيدي بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم لخلافات علي أسبقية تقديم أوراق الترشح إلي أعضاء اللجنة العامة المشرفة على سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .

تحرك عاجل



وكان مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية شهد منذ قليل توافد المئات من المرشحين الذين حرصوا علي المبيت أمام أبواب الرئيسية للمحكمة وسط تشابك بالأيدي وتراشق بالالفاظ بين أنصار ومؤيدي المرشحين لخلافات علي أسبقية تقديم أوراق الترشح للجنة العامة المشرفة علي سباق انتخابات مجلس النواب 2025م .

تراشق واشتباكات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن تلقى طلبات الترشح، لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، ويستمر فتح الباب لمدة ٨ أيام، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وجاءت الترتيبات النهائية بين القوى الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، مفاجآت قوية باستبعاد عدد من القيادات البارزة داخل الأحزاب والقوى السياسية من سباق الترشح.

وأكدت المصادر أنه سيتم الدفع بعدد من الوزراء السابقين، والأسماء البارزة، بالسباق الانتخابى ضمن القائمة الوطنية، فمن ضمن المرشحين، وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية السابق، ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقًا على تولى هؤلاء رئاسة اللجان النوعية ببرلمان ٢٠٢٥-٢٠٣٠م .