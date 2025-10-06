قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
محافظات

رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية التجارة

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا،  اليوم جولة تفقدية داخل كلية التجارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مدى التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجداول الدراسية، وتأتي الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب في مختلف الكليات.

دعم رئيس جامعة طنطا 

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

شملت جولة رئيس الجامعة المرور على عدد من المدرجات وقاعات المحاضرات للتأكد من انتظام حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومراجعة تطبيق الجداول الزمنية المقررة للمقررات الدراسية، كما التقى الدكتور محمد حسين بعدد من الطلاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية والخدمات الطلابية المقدمة، موجهًا بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجههم.

جهود فعالة

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة كجزء أساسي من تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي، وطالب الطلاب بتحقيق الاستفادة القصوى، لأن العلم الحقيقي لا يكتمل إلا بالتفاعل المباشر في قاعات المحاضرات، لتخريج أجيال من خريجي التجارة مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

