رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية التجارة

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم جولة تفقدية داخل كلية التجارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مدى التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجداول الدراسية، وتأتي الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب في مختلف الكليات.

دعم رئيس جامعة طنطا

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

شملت جولة رئيس الجامعة المرور على عدد من المدرجات وقاعات المحاضرات للتأكد من انتظام حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومراجعة تطبيق الجداول الزمنية المقررة للمقررات الدراسية، كما التقى الدكتور محمد حسين بعدد من الطلاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية والخدمات الطلابية المقدمة، موجهًا بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجههم.

جهود فعالة

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة كجزء أساسي من تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي، وطالب الطلاب بتحقيق الاستفادة القصوى، لأن العلم الحقيقي لا يكتمل إلا بالتفاعل المباشر في قاعات المحاضرات، لتخريج أجيال من خريجي التجارة مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.