رئيس جامعة طنطا : الجامعة الأهلية تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية

أكد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أن الجامعة الأهلية تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية في إقليم الدلتا، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للابتكار والإبداع، مشيدا بما لمسه اليوم من انتظام تام في الدراسة، مؤكدا التزام الجامعة بتوفير أعلى مستويات الجودة الأكاديمية.



جاء ذلك خلال قيام رئيس جامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، اليوم، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في مختلف كليات وبرامج الجامعة الأهلية بمقرها في سبرباي.



وشملت الجولة تفقد القاعات والمدرجات الدراسية للتأكد من جاهزيتها الكاملة، كما التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب ورحب بهم وتمنى لهم عاماً جامعياً مكللاً بالنجاح والتفوق.



وحرص رئيس الجامعة على الإلتقاء بالطلاب داخل القاعات الدراسية والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وشدد على أهمية التزام الطلاب بالحضور والإنتظام في الدراسة، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب وانتظام العملية التعليمية.