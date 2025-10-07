قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يستقبل فريق لجنة التحكيم النهائي لجوائز التميز الدخلي

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا فريق لجنة التحكيم النهائي لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس فريق إدارة جائزة التميز الداخلي بجامعة طنطا، والدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفوردشاير وعضو لجنة التحكيم، وسهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة بالجائزة،، إلى جانب فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك لمناقشة نتائج عملية التقييم ومتابعة أعمال التحكيم للجائزة الداخلية بالجامعة.وذلك على هامش الاجتماع الافتتاحي لأعمال لجنة تحكيم جائزة جامعة طنطا للتميز ( فئة الكليات ).


توجيهات محافظ الغربية 


رحب الدكتور محمد حسين بفريق لجنة التحكيم في جامعة طنطا، مؤكداً أن التميز، يعد منهج عمل شامل وضرورة استراتيجية قصوى تتسق كلياً مع طموحات دولتنا في رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وفعال، مؤكداً أن جامعة طنطا خطت خطوات راسخة لترسيخ هذا المنهج، في جودة مخرجاتها، سواء في البحث العلمي أو في الكوادر البشرية المؤهلة، وفي كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

أضاف رئيس الجامعة أن مفهوم التميز في الأداء الحكومي يعتمد على أنه نظام متكامل يرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية تشمل التخطيط الاستراتيجي المُحكم، الحوكمة المؤسسية الشفافة، والتركيز على المستفيد، مشيراً إلى أن جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي جاءت لتكون الآلية التنفيذية التي تحول الأهداف الاستراتيجية إلى ممارسات فعلية على الأرض، وتشجع على المنافسة الإيجابية والارتقاء بالأداء.


دعم رئيس جامعة طنطا 


وأفاد الدكتور محمود سليم أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال تقييم الكليات المشاركة في الجائزة، مؤكداً أن عملية التقييم اتسمت بالشمولية والالتزام بأعلى معايير الشفافية، حيث اعتمدت على منهجية متكاملة شملت المراجعة الذاتية للكليات، والزيارات الميدانية، واستخدام مصفوفات تقييم موحدة، بالإضافة إلى التحقق الدقيق من الوثائق والأدلة من قبل محكمين متخصصين، بهدف أساسي هو الارتقاء بالجودة وتطبيق ثقافة التميز في الأداء المؤسسي بالجامعة بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى هجرس على الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في دعم ونشر مفاهيم التميز المؤسسي داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري وتعزيز جودة الخدمات التعليمية إضافة إلى كونها فرصة لإلقاء الضوء على ابرز الممارسات الناجحة في الجامعة وتحديد فرص التحسين والتطوير.

وفي ختام أعمال التحكيم، تم الإعلان عن الكليات الخمس المؤهلة لتمثيل جامعة طنطا في المنافسة الوطنية بجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 (بدون ترتيب) وهي: كلية الطب، الآداب، العلوم، الهندسة والصيدلة وذلك من بين 14 كلية مشاركة لهذا العام.
 

اخبار محافظة الغربية دعم رئيس جامعة طنطا لجنة التحكيم فريق رياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

إصابة 7 طالبات بحالة تسمم

غلق محل كشري وحبس صاحبه بعد تسمم 7 طالبات في المنوفية

صورة أرشيفية

قرار عاجل بشأن سفاح عزبة رستم بالمحلة

المتهمين

بسبب الميراث.. إصابة موظف في مشاجرة عائلية بالقليوبية

بالصور

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

للشباب.. سيات ابيزا 2014.. بهذا السعر

سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد