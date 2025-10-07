رئيس جامعة طنطا يستقبل فريق لجنة التحكيم النهائي لجوائز التميز الدخلي

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا فريق لجنة التحكيم النهائي لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس فريق إدارة جائزة التميز الداخلي بجامعة طنطا، والدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفوردشاير وعضو لجنة التحكيم، وسهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة بالجائزة،، إلى جانب فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك لمناقشة نتائج عملية التقييم ومتابعة أعمال التحكيم للجائزة الداخلية بالجامعة.وذلك على هامش الاجتماع الافتتاحي لأعمال لجنة تحكيم جائزة جامعة طنطا للتميز ( فئة الكليات ).



توجيهات محافظ الغربية



رحب الدكتور محمد حسين بفريق لجنة التحكيم في جامعة طنطا، مؤكداً أن التميز، يعد منهج عمل شامل وضرورة استراتيجية قصوى تتسق كلياً مع طموحات دولتنا في رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وفعال، مؤكداً أن جامعة طنطا خطت خطوات راسخة لترسيخ هذا المنهج، في جودة مخرجاتها، سواء في البحث العلمي أو في الكوادر البشرية المؤهلة، وفي كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

أضاف رئيس الجامعة أن مفهوم التميز في الأداء الحكومي يعتمد على أنه نظام متكامل يرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية تشمل التخطيط الاستراتيجي المُحكم، الحوكمة المؤسسية الشفافة، والتركيز على المستفيد، مشيراً إلى أن جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي جاءت لتكون الآلية التنفيذية التي تحول الأهداف الاستراتيجية إلى ممارسات فعلية على الأرض، وتشجع على المنافسة الإيجابية والارتقاء بالأداء.



دعم رئيس جامعة طنطا



وأفاد الدكتور محمود سليم أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال تقييم الكليات المشاركة في الجائزة، مؤكداً أن عملية التقييم اتسمت بالشمولية والالتزام بأعلى معايير الشفافية، حيث اعتمدت على منهجية متكاملة شملت المراجعة الذاتية للكليات، والزيارات الميدانية، واستخدام مصفوفات تقييم موحدة، بالإضافة إلى التحقق الدقيق من الوثائق والأدلة من قبل محكمين متخصصين، بهدف أساسي هو الارتقاء بالجودة وتطبيق ثقافة التميز في الأداء المؤسسي بالجامعة بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى هجرس على الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في دعم ونشر مفاهيم التميز المؤسسي داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري وتعزيز جودة الخدمات التعليمية إضافة إلى كونها فرصة لإلقاء الضوء على ابرز الممارسات الناجحة في الجامعة وتحديد فرص التحسين والتطوير.

وفي ختام أعمال التحكيم، تم الإعلان عن الكليات الخمس المؤهلة لتمثيل جامعة طنطا في المنافسة الوطنية بجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 (بدون ترتيب) وهي: كلية الطب، الآداب، العلوم، الهندسة والصيدلة وذلك من بين 14 كلية مشاركة لهذا العام.

