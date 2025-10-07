أسبوع الخير يواصل حصاد الإنجازات في قرى الغربية..فرحة بالعيد القومي الـ227 لعروس الدلتا.. والتعليم يحتفل بطريقته الخاصة

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الإنشاء الجديد لمدرسة الشهيد محمد إبراهيم بكر للتعليم الأساسي بقرية سملا التابعة لمركز قطور، ضمن فعاليات “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227 لمحافظة الغربية، وبالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأبنائها.

توجيهات محافظ الغربية

جاء الافتتاح بحضور العميد أركان حب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظةـ المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية. وقام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط إيذانًا ببدء تشغيل الصرح التعليمي الجديد الذي يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم بقطور.

تحرك عاجل

وعقب الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة سحر محمد عبد الحميد حول تفاصيل المشروع، حيث تم إنشاء المدرسة على مساحة 1575 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت 15 مليونًا و130 ألف جنيه، وتضم 11 فصلًا دراسيًا بينها فصلان لرياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للإعدادية، بما يحقق استيعابًا أكبر للطلاب ويساهم في تخفيف الكثافات داخل الفصول، وخدمة أبناء قرية سملا والقرى المجاورة.

وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية والتجهيزات الحديثة التي تضمها المدرسة، وأشاد بمستوى التنفيذ ومراعاة معايير الجودة في الإنشاء، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع التعليم من طفرة بالمحافظة يعكس بوضوح حجم العمل والتنمية التي تعيشها الغربية في عهد الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير المدارس في المدن والقرى على حد سواء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، مؤكدًا أن “أسبوع الخير” يجسد هذا المعنى من خلال افتتاح مشروعات تمس حياة المواطنين في مختلف القطاعات.

وعبّر أهالي قرية سملا عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التي وصفوها بأنها “عيد داخل العيد”، حيث استقبلوا المحافظ بزغاريد وتصفيق حار، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء من البهجة والفخر، فيما تبادل المحافظ الحديث معهم مهنئًا أبناء القرية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الغربية ونصر أكتوبر المجيد، ومؤكدًا أن ما يتحقق على أرض الواقع هو ثمرة جهد جماعي هدفه إسعاد المواطن وتحسين جودة حياته.