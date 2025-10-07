قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
تحقيقات وملفات

أسبوع الخير يواصل حصاد الإنجازات في قرى الغربية..فرحة بالعيد القومي الـ227 لعروس الدلتا.. والتعليم يحتفل بطريقته الخاصة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الإنشاء الجديد لمدرسة الشهيد محمد إبراهيم بكر للتعليم الأساسي بقرية سملا التابعة لمركز قطور، ضمن فعاليات “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227 لمحافظة الغربية، وبالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأبنائها.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء الافتتاح بحضور العميد أركان حب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظةـ المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية. وقام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط إيذانًا ببدء تشغيل الصرح التعليمي الجديد الذي يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم بقطور.

تحرك عاجل 

وعقب الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة سحر محمد عبد الحميد حول تفاصيل المشروع، حيث تم إنشاء المدرسة على مساحة 1575 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت 15 مليونًا و130 ألف جنيه، وتضم 11 فصلًا دراسيًا بينها فصلان لرياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للإعدادية، بما يحقق استيعابًا أكبر للطلاب ويساهم في تخفيف الكثافات داخل الفصول، وخدمة أبناء قرية سملا والقرى المجاورة.

وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية والتجهيزات الحديثة التي تضمها المدرسة، وأشاد بمستوى التنفيذ ومراعاة معايير الجودة في الإنشاء، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع التعليم من طفرة بالمحافظة يعكس بوضوح حجم العمل والتنمية التي تعيشها الغربية في عهد الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير المدارس في المدن والقرى على حد سواء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، مؤكدًا أن “أسبوع الخير” يجسد هذا المعنى من خلال افتتاح مشروعات تمس حياة المواطنين في مختلف القطاعات.

وعبّر أهالي قرية سملا عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التي وصفوها بأنها “عيد داخل العيد”، حيث استقبلوا المحافظ بزغاريد وتصفيق حار، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء من البهجة والفخر، فيما تبادل المحافظ الحديث معهم مهنئًا أبناء القرية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الغربية ونصر أكتوبر المجيد، ومؤكدًا أن ما يتحقق على أرض الواقع هو ثمرة جهد جماعي هدفه إسعاد المواطن وتحسين جودة حياته.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مدارس الغربية قطور اسبوع الخير

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

منتخب مصر

جدد الثقة فى التوأم.. أحمد دياب يوجه رسالة مؤثرة قبل مباراة منتخب مصر وجيبوتي

الاهلي

ريبيرو ماشي من 40يوم.. ناقد رياضي ينتقد الأهلي لهذا السبب

كأس السوبر الإسباني

مواجهات كأس السوبر الإسباني 2026 في السعودية

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

