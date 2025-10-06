الغندور يشيد بأداء لاعبي نادي غزل المحلة.. تفاصيل

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ أداء لاعبين نادي غزل المحلة.

وكتب خالد الغندور عبى فيسبوك: "تعادل المحلة مع الأهلي ثم الزمالك يدل علي أن هناك لاعبين رجالة و مدرب شاطر و لا محلة إلا بعد عداوة و المحلة منين يا سمنودي كله كلام فيه مدح للفريق عشان فارق العقود و الاسكواد رهيب".

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة يحتل المركز الرابع عشر.