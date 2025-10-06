دعم الأسر وتحسين الخدمات.. توجيهات من محافظ الغربية خلال اجتماع موسع لمراجعة الاستعدادات النهائية للتدريب العملي المشترك “صقر 156”

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يُجرى بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أركان حرب مصطفى النجار نائب المستشار العسكري، وعدد من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية المعنية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر الترتيبات الخاصة بالتدريب، والتنسيق القائم بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات المشاركة لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مؤكدًا أن تنفيذ “صقر 156” يأتي استكمالًا لمنظومة العمل الميداني التي تنتهجها المحافظة لرفع كفاءة الأداء في مواجهة الأزمات والطوارئ والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستمرار الخدمات الحيوية دون تأثر.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية أثبتت خلال الأشهر الماضية قدرة عالية على إدارة المواقف الطارئة والتعامل الفوري مع الأحداث، موضحًا أن التدريب المشترك يهدف إلى اختبار واقعي لخطط المواجهة ومدى جاهزية مختلف الجهات، من خلال محاكاة سيناريوهات عملية لأزمات وكوارث محتملة، تُنفذ بشكل افتراضي وميداني تحت إشراف القوات المسلحة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق الحيوية، وعلى أهمية التواجد الميداني أثناء تنفيذ التجارب لضمان التعامل الفوري مع المواقف المختلفة، مشيرًا إلى أن “صقر 156” يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التحضيرية التي تهدف إلى الوقوف على أدق التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بالتدريب، مشيرًا إلى أن التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة يسير وفق خطة مدروسة تضمن تنفيذ المشروع بالشكل اللائق بمحافظة الغربية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة تنفيذ التدريب، وتفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق هما أساس النجاح في مواجهة الأزمات وتحقيق الجاهزية المطلوبة.