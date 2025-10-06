قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعم الأسر وتحسين الخدمات.. توجيهات من محافظ الغربية خلال اجتماع موسع لمراجعة الاستعدادات النهائية للتدريب العملي المشترك “صقر 156”

الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يُجرى بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أركان حرب مصطفى النجار نائب المستشار العسكري، وعدد من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية المعنية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر الترتيبات الخاصة بالتدريب، والتنسيق القائم بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات المشاركة لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مؤكدًا أن تنفيذ “صقر 156” يأتي استكمالًا لمنظومة العمل الميداني التي تنتهجها المحافظة لرفع كفاءة الأداء في مواجهة الأزمات والطوارئ والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستمرار الخدمات الحيوية دون تأثر.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية أثبتت خلال الأشهر الماضية قدرة عالية على إدارة المواقف الطارئة والتعامل الفوري مع الأحداث، موضحًا أن التدريب المشترك يهدف إلى اختبار واقعي لخطط المواجهة ومدى جاهزية مختلف الجهات، من خلال محاكاة سيناريوهات عملية لأزمات وكوارث محتملة، تُنفذ بشكل افتراضي وميداني تحت إشراف القوات المسلحة.

دعم الأسر والعائلات 

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق الحيوية، وعلى أهمية التواجد الميداني أثناء تنفيذ التجارب لضمان التعامل الفوري مع المواقف المختلفة، مشيرًا إلى أن “صقر 156” يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الجمهورية.

تحسين خدمات المواطنين 

من جانبه، أوضح العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التحضيرية التي تهدف إلى الوقوف على أدق التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بالتدريب، مشيرًا إلى أن التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة يسير وفق خطة مدروسة تضمن تنفيذ المشروع بالشكل اللائق بمحافظة الغربية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة تنفيذ التدريب، وتفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق هما أساس النجاح في مواجهة الأزمات وتحقيق الجاهزية المطلوبة.

محافظة الغربية

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

زاهي حواس

زاهي حواس يهنئ العناني برئاسة اليونسكو: يمتلك صفات استثنائية

أحمد موسى

أحمد موسى: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو انتصار جديد لمصر يتزامن مع ذكرى أكتوبر

خالد العناني

مشيرة خطاب: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو اكتساح يعبر عن قوة مصر الثقافية.. فيديو

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

