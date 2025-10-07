وكيل تعليم الغربية لـ أ ش أ: تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وتنفيذ الجدول المدرسي بدقة

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن، على ضرورة الجد والاجتهاد للحفاظ على مسيرة النجاح والتفوق وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتي بدورها لها أبلغ الأثر في انضباط العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن الطلاب ودائع وأمانة في أعناقنا جميعاً يجب جذبهم للمدرسة من خلال تقديم المنهج الدراسي لهم في صورة مشوقة مع المحافظة عليهم من خلال ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم في سبيل إعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لمصرنا الغالية ، فضلًا عن تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وتنفيذ الجدول المدرسي بدقة.

كما أكد أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وتكثيف الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة قادرة على تنمية مهارات الطلاب وتحقيق أفضل النتائج التعليمية والتربوية، وتحقيق الانضباط والالتزام باللوائح والقوانين، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية والرياضية كجزء أساسي في تكوين شخصية الطالب.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تطبق توجيهات وزير التربية والتعليم التي تشدد على ضرورة الانضباط والالتزام الكامل منذ اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والكشفية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، مع غرس قيم الولاء والانتماء من خلال تحية العلم والنشيد الوطني يوميًا، ومتابعة نسب الحضور والغياب بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الغياب أو التسرب، إلى جانب دعم برامج دمج الطلاب من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المدرسية.

وأشار إلى أن المدارس هي أساس بناء الأجيال وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالارتقاء بالعملية التعليمية موجهاً الشكر للجميع على الجهد الملموس، ومؤكدا تكثيف الدعم الأكاديمي للطلاب ضعاف التحصيل من خلال خطط علاجية فعالة يشرف عليها المعلمون ، وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس لضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب ، والاستمرار في تطبيق معايير الجودة التعليمية والإدارية لتحقيق أفضل النتائج.