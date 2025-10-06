قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه مديرًا عامًا لليونسكو: حدث تاريخي يليق بمصر الحضارة

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
الغربية أحمد علي

هنأ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الدكتور خالد العناني على فوزه التاريخي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، مؤكدًا أن هذا الفوز في “يوم النصر” يمثل انتصارًا جديدًا لمصر الدولة والعلم والحضارة، ورسالة تؤكد أن أبناءها قادرون على قيادة المؤسسات الدولية الكبرى بكفاءة واقتدار.

تهنئة محافظ الغربية 

وقال محافظ الغربية إن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب العالمي الرفيع يعد فخرًا لكل مصري، ويعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من مكانة دولية مرموقة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من النجاحات التي تؤكد أن مصر ماضية في طريق الريادة على كل المستويات، وبخاصة في مجالات الثقافة والمعرفة وصون التراث الإنساني.

وأضاف اللواء الجندي أن هذا الفوز جاء تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية مشرفة للدكتور خالد العناني، الذي يمثل نموذجًا مشرفًا للمثقف والسياسي والأكاديمي المصري القادر على حمل رسالة مصر الحضارية إلى العالم، مشددًا على ثقته الكاملة في أن مصر ستظل دائمًا منارةً للعلم والثقافة، وصاحبة دور فاعل في نشر قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وأشار محافظ الغربية إلى أن علاقة المحافظة بمنظمة اليونسكو ليست بعيدة، إذ كانت مدينة زفتى قد انضمت رسميًا في فبراير 2024 إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)، تقديرًا لجهودها في تعزيز التعلم مدى الحياة وتمكين المواطنين، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أحدثت طفرة تنموية وثقافية شاملة داخل المدينة، لتصبح نموذجًا مصريًا يُحتذى به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها المنظمة.

دعم الدكتور خالد العناني 

كما تمنى اللواء أشرف الجندي للدكتور خالد العناني كل التوفيق في مهام منصبه الأممي الرفيع، مؤكدًا أنه سيواصل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويسهم في تعزيز جهود المنظمة في حماية التراث الإنساني، ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم السلام والمعرفة والتعاون بين الشعوب.

واختتم محافظ الغربية تصريحه قائلًا:إن يوم النصر اليوم يحمل معنى أعمق من أي وقت مضى، فمصر تنتصر من جديد، لا بالسلاح فقط بل بالعلم والمعرفة والثقافة. فوز الدكتور خالد العناني بقيادة اليونسكو فخرٌ لكل مصري، وعضوية زفتى في شبكة مدن التعلم دليلٌ على أن أبناء مصر في كل بقعة يكتبون فصولًا جديدة من المجد الوطني.”

اخبار محافظة الغربية تهنئة الدكتور خالد العناني اليونسكو فوز ترشيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

نقابة المعلمين تهنئ " العناني" بالفوز التاريخي مديراً لمنظمة اليونسكو

نقابة المعلمين تهنئ العناني بالفوز التاريخي مديرا لمنظمة اليونسكو

سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكري انتصار أكتوبر المجيد

سفير سلطنة عمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر المجيد

سفير عمان

سفير عمان يهنئ الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر المجيد

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد