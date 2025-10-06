محافظ الغربية يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه مديرًا عامًا لليونسكو: حدث تاريخي يليق بمصر الحضارة

هنأ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الدكتور خالد العناني على فوزه التاريخي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، مؤكدًا أن هذا الفوز في “يوم النصر” يمثل انتصارًا جديدًا لمصر الدولة والعلم والحضارة، ورسالة تؤكد أن أبناءها قادرون على قيادة المؤسسات الدولية الكبرى بكفاءة واقتدار.

تهنئة محافظ الغربية

وقال محافظ الغربية إن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب العالمي الرفيع يعد فخرًا لكل مصري، ويعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من مكانة دولية مرموقة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من النجاحات التي تؤكد أن مصر ماضية في طريق الريادة على كل المستويات، وبخاصة في مجالات الثقافة والمعرفة وصون التراث الإنساني.

وأضاف اللواء الجندي أن هذا الفوز جاء تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية مشرفة للدكتور خالد العناني، الذي يمثل نموذجًا مشرفًا للمثقف والسياسي والأكاديمي المصري القادر على حمل رسالة مصر الحضارية إلى العالم، مشددًا على ثقته الكاملة في أن مصر ستظل دائمًا منارةً للعلم والثقافة، وصاحبة دور فاعل في نشر قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وأشار محافظ الغربية إلى أن علاقة المحافظة بمنظمة اليونسكو ليست بعيدة، إذ كانت مدينة زفتى قد انضمت رسميًا في فبراير 2024 إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC)، تقديرًا لجهودها في تعزيز التعلم مدى الحياة وتمكين المواطنين، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أحدثت طفرة تنموية وثقافية شاملة داخل المدينة، لتصبح نموذجًا مصريًا يُحتذى به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها المنظمة.

دعم الدكتور خالد العناني

كما تمنى اللواء أشرف الجندي للدكتور خالد العناني كل التوفيق في مهام منصبه الأممي الرفيع، مؤكدًا أنه سيواصل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ويسهم في تعزيز جهود المنظمة في حماية التراث الإنساني، ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم السلام والمعرفة والتعاون بين الشعوب.

واختتم محافظ الغربية تصريحه قائلًا:إن يوم النصر اليوم يحمل معنى أعمق من أي وقت مضى، فمصر تنتصر من جديد، لا بالسلاح فقط بل بالعلم والمعرفة والثقافة. فوز الدكتور خالد العناني بقيادة اليونسكو فخرٌ لكل مصري، وعضوية زفتى في شبكة مدن التعلم دليلٌ على أن أبناء مصر في كل بقعة يكتبون فصولًا جديدة من المجد الوطني.”