إسرائيل تقتحم الضفة الغربية في ذكرى 7 أكتوبر وتطلق الغاز المسيل للدموع

أفادت قناة العربية أن الجيش الإسرائيلي داهم الثلاثاء عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لهجمات 7 أكتوبر.

وقالت إن القوات الإسرائيلية أغلقت عدة طرق في المنطقة برام الله.

ولم يتضح على الفور سبب المداهمات، لكن لقطات أظهرت مركبات عسكرية إسرائيلية على طريق رام الله قبل أن يطلق الجيش الغاز المسيل للدموع باتجاه الصحفيين.

وتأتي مداهمات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في الذكرى السنوية الثانية لهجمات 7 أكتوبر التي شنت فيها إسرائيل حرب إبادة ومنذ ذلك الحين، مازالت تقتل إسرائيل الأبرياء كل يوم في قطاع غزة بينما شددت قبضتها على الضفة الغربية.